Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Знаете ли вы, что липецкую звезду видно из космоса
Общество
Липчанка сама предложила мошенникам оформить на мужа кредит
Происшествия
Выходные в Липецке: день рождения модной тусовки, «Слово пацана» и лекция Рюриковича
Общество
Пьяный водитель предложил полицейским 50 тысяч и попал под уголовное дело
Происшествия
Весенняя стабильность: в Липецкой области снова без осадков и до +4
Погода в Липецке
Липчане уступили «Кристаллу» в предпоследней игре чемпионата
Общество
Читать все
Знаете ли вы, что липецкую звезду видно из космоса
Общество
Липчанка сама предложила мошенникам оформить на мужа кредит
Происшествия
Пьяный водитель предложил полицейским 50 тысяч и попал под уголовное дело
Происшествия
Выходные в Липецке: день рождения модной тусовки, «Слово пацана» и лекция Рюриковича
Общество
Весенняя стабильность: в Липецкой области снова без осадков и до +4
Погода в Липецке
Липчане уступили «Кристаллу» в предпоследней игре чемпионата
Общество
Читать все
В России
50
сегодня, 22:35

В Воронеже открыли Дворец спорта имени Меркулова

2 марта в Воронеже состоялось торжественное открытие Дворца спорта имени Василия Меркулова, сообщает РИА Воронеж. Многофункциональный центр расположен по адресу: ул. проспект Патриотов, 45м.

Спортсмены называют новое четырехэтажное спортсооружение Дворцом борьбы, потому что его построили специально для спортивной борьбы. Также в многофункциональном центре будут проводить матчи по волейболу, гандболу, баскетболу и другим командным видам спорта.

На открытие спорткомплекса приехал человек-легенда и прославленный воронежский борец Василий Меркулов, в честь которого и назван Дворец. Василий Прокофьевич – мастер спорта и семикратный чемпион СССР, трехкратный победитель Спартакиады народов СССР, призер первенства Европы и многократный победитель международных турниров.

Сегодня, 2 марта у Василия Прокофьевича День рождения – спортсмену исполнилось 82 года. Новый спорткомплекс – это знак признательности легендарному борцу.

На торжественном открытии спорткомплекса побывали губернатор Александр Гусев, заместитель председателя Государственной Думы РФ Алексей Гордеев, борец, трехкратный олимпийский чемпион, член Совета Федерации Александр Карелин и другие.

Общая площадь спорткомплекса составляет 4 тыс. кв. м. Внутри находится многопрофильный зал, в нём также разместили зрительские трибуны на 673 места. Центром спортивного комплекса станет зона для борцов – здесь появился тренировочный зал и три ковра для борьбы.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru