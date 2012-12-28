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сегодня, 22:35
В Воронеже открыли Дворец спорта имени Меркулова
Спортсмены называют новое четырехэтажное спортсооружение Дворцом борьбы, потому что его построили специально для спортивной борьбы. Также в многофункциональном центре будут проводить матчи по волейболу, гандболу, баскетболу и другим командным видам спорта.
На открытие спорткомплекса приехал человек-легенда и прославленный воронежский борец Василий Меркулов, в честь которого и назван Дворец. Василий Прокофьевич – мастер спорта и семикратный чемпион СССР, трехкратный победитель Спартакиады народов СССР, призер первенства Европы и многократный победитель международных турниров.
Сегодня, 2 марта у Василия Прокофьевича День рождения – спортсмену исполнилось 82 года. Новый спорткомплекс – это знак признательности легендарному борцу.
На торжественном открытии спорткомплекса побывали губернатор Александр Гусев, заместитель председателя Государственной Думы РФ Алексей Гордеев, борец, трехкратный олимпийский чемпион, член Совета Федерации Александр Карелин и другие.
Общая площадь спорткомплекса составляет 4 тыс. кв. м. Внутри находится многопрофильный зал, в нём также разместили зрительские трибуны на 673 места. Центром спортивного комплекса станет зона для борцов – здесь появился тренировочный зал и три ковра для борьбы.
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