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В России
4
6 минут назад

В Петербурге произошел взрыв после падения дрона

Падение беспилотника, предположительно, стало причиной ЧП в в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило в своем Telegram-канале ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает ТАСС.

"Сегодня, 2 марта, около 07:15 дежурные наряды вневедомственной охраны Росгвардии <...> получили сообщение о происшествии на Пискаревском проспекте <...>, оперативно прибыли на место и совместно с экстренными службами организовали эвакуацию жителей многоквартирного дома, который получил повреждения, предположительно, в результате падения БПЛА", - говорится в сообщении.

Подстрадавший дом - пятиэтажка 1979 года постройки. В результате ЧП в нескольких домах повреждены балконы и остекление. Шести жителям после случившегося потребовалась медицинская помощь, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

С эвакуированными жителями затронутых происшествием домов работают психологи, социальные работники, врачи. Жители пострадавшего дома временно размещены в ближайшем детском саду. Пострадавшие получат компенсации от властей города, сообщил губернатор города Александр Беглов.
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