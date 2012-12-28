Липецкие фудкорты стали самыми продвинутыми в использовании банковских технологий

Кафе, рестораны, бары, фудкорты Липецка оказались самой технологичной сферой малого предпринимательства, которые применяют современные банковские платежные инструменты. По аналитике ПСБ региональный общепит чаще всех использует SoftPos – сервис, который позволяет расплатиться за покупку, приложив карту, смарт-часы или фитнес-браслет не к обыкновенному терминалу, а к смартфону продавца. О новых трендах в эквайринге мы попросили рассказать директора ПСБ в Липецке Михаила Шишкова.

– Михаил, на конец 2023 года доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ составила около 82%. Означает ли, что банковские карты, онлайн-переводы скоро окончательно вытеснят «живые» рубли, а терминалы по снятию налички останутся в прошлом?

– Тенденция к этому есть: темпы роста объемов безналичных платежей составляют около 20% в год. Переход на пластик, с одной стороны, удобен самим покупателям, а с другой – активно поддерживается бизнесом, поэтому розница практически вся перешла на эквайринг. Банки, в свою очередь, предоставляют все большему кругу торговых точек возможности принимать карты к оплате.

– Где эквайринг востребован больше всего – выделите топ-3 сфер бизнеса?

– Первое место (20%) занимают фудкорты, рестораны, кафе – все заведения, которые относятся к общепиту. Причем, они лидеры в использовании цифровой технологии SoftPos, когда покупатель может оплачивать покупки смарт-часами, фитнес-браслетами, телефоном. На втором месте - магазины продуктов, одежды, обуви, товаров для дома. В общей массе клиентов эквайринга этот сегмент составляет 17%%. Третье место занимают те, кто обслуживает и продает товары и услуги для автомобилей (магазины, автомойки, мастерские и т.п.) - 11%.

– Чем объясняется такая популярность SoftPos у липецкого общепита?

– Связано это скорее с тем, что бизнес в сфере HoReCa чаще сопряжен с услугами курьерской доставки еды, онлайн-заказами и требует мобильности. Технология SoftPos позволяет не снабжать курьеров переносными терминалами, а просто установить программу, создать нужное количество учетных записей для персонала – дальше курьер скачивает приложение себе на смартфон и использует его как терминал для платежей. Деньги поступают предпринимателю на расчетный счет, при этом владелец бизнеса не платит аренду за оборудование.

– В таком случае курьер не сможет выдать бумажный чек.

– Да, чек только в электронном виде. Но современные покупатели все меньше обращают на это внимание, потому что мы уже привыкли жить в цифровом мире, подавать или получать документы в электронном виде и решать бытовые вопросы с помощью гаджетов.

– Первое, с чем сталкивается предприниматель, переходя на безналичный расчет, – это задержки поступления денег на счет. Клиент расплатился в пятницу – средства банк перечисляет в понедельник. Три дня деньги не участвовали в обороте, а это некомфортно для микрокомпаний.

– Поэтому мы искали решение и в итоге разработали новый инструмент для предотвращения кассовых разрывов – сервис быстрых зачислений. Это уникальный для рынка инструмент, который увеличивает скорость поступления эквайринговой выручки на счета. Как он работает: зачисление эквайринга происходит три раза в день для клиентов ПСБ. Если платеж был с 00.00 часов до 14.00, то средства поступят на счет к 16 часам вечера. Если оплата прошла с 14.00 до 17.00, то деньги поступят предпринимателю до 19 часов. При платеже, который был с 19.00 до 00.00, выручка перечисляется банком ночью либо рано утром.

За небольшую доплату (290 рублей в месяц с терминала) этот сервис можно подключить как дополнительную опцию к эквайрингу. Услуга уже популярна и востребована в розничной торговле: предприниматели, у которых и так небольшие обороты, не хотят «морозить» деньги в банке.

– Предпринимателям обязательно посещать офис банка, чтобы подключать услуги и такие допопции?

– Разумеется, все можно сделать удаленно, через личный кабинет торгового эквайринга ПСБ. Предприниматели пользуются им бесплатно: в режиме реального времени можно посмотреть аналитику по терминалам за любой период времени, сделать заявку на возврат денег, отследить, поступили ли средства на счет. Через личный кабинет можно оставить заявку на установку и демонтаж терминала, заказать обратный звонок менеджера банка. Удобный личный кабинет – это в первую очередь вопрос создания комфорта в обслуживании клиентов, для нас это важно. Мы ищем пути не только для повышения удобства и экономии времени наших клиентов, но и для роста экономической эффективности бизнеса в регионах.

Подобрать подходящий тариф эквайринга для вашего бизнеса можно на сайте: psbank.ru в разделе «Эквайринг и платежи» .

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