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В России
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15 минут назад
В Госдуму внесли проект о бессрочной программе маткапитала
В Госдуму был внесен проект закона, согласно которому программа материнского капитала может стать бессрочной.
"Представляется необходимым <…> сделать действие программы материнского (семейного) капитала бессрочным", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В настоящее время маткапитал положен, только если детей родили или усыновили в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года.
Инициативу внесли депутаты Госдумы Нина Останина, Яна Лантратова, Ярослав Нилов и Николай Коломейцев. Предлагаются изменения в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Его можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или же направить в накопительную часть пенсии матери либо на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет, - передает РИА Новости.
Как сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, материнский капитал в 2024-м составит почти 631 тысячу рублей на первого ребенка и около 834 тысяч на второго.
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