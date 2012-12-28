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В России
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сегодня, 16:06
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу, работает система ПВО.
Он предупредил местных жителей оставаться в укрытиях и безопасных местах.
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли, - передает telegram-канал "Крымский мост: оперативная информация". Там порекомендовали следовать указаниям работников и сохранять спокойствие.
Глава региона также сообщил о дыме в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт — это военные используют табельные средства маскировки.
По его словам, оперативные городские службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры в Севастополе.
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