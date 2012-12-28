В детсады и школы поставляли фальсифицированные молоко, масло, томатную пасту и кабачковую икру
В России
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9 минут назад
Роспотребнадзор раскритиковал ГОСТ на школьную форму
Так, Роспотребнадзор уточнил, что в стандарте есть ссылки на недействующие в России ГОСТы, либо частично отмененные. А понятийный аппарат нового документа о школьной форме не соответствует нормам, которые действуют на уровне ЕАЭС и обязательны к исполнению в России. Например, речь идет о техническом регламенте «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». В этом документе нет понятия «школьная форма», «одежда со стандартными потребительскими свойствами», «одежда торжественная» и требования к этим видам одежды. А значит, стандарты и техрегламент противоречат друг другу.
Более того, уверен Роспотребнадзор, по ряду показателей ГОСТ устанавливает необоснованно завышенные значения — например, к гигроскопичности (влагопроницаемости), воздухопроницаемости, разрывной нагрузке, стойкости к истиранию тканей для формы. Плюс в ГОСТе есть требования, которые конфликтуют с техрегламентом на детскую продукцию. Например, стандарт предусматривает проведение санитарной обработки школьной формы с помощью дезинфицирующих растворов. Тогда как наднациональное законодательство требует ухаживать за изделиями по инструкции изготовителя.
Поэтому Роспотребнадзор «не поддерживает разработку ГОСТа «Одежда обучающихся (школьная форма). Общие технические требования».
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