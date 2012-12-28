В детсады и школы поставляли фальсифицированные молоко, масло, томатную пасту и кабачковую икру
В России
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19 минут назад
У мошенников изъяли оборудование, позволявшее совершать 20 млн звонков в сутки
«Оборудование, которое изъяли оперативники, обеспечивало до 20 млн звонков в сутки, сообщил представитель МВД Сергей Ерохин. К уголовной ответственности за использование легального оборудования в мошеннических целях привлечено 27 человек», — пишут «Известия».
По данным Сергея Ерохина, сейчас россиян беспрерывно терроризируют более одной тысячи колл-центров злоумышленников. Он сообщил, что такие предприятия разбросаны по всему ближнему зарубежью — Украине, Белоруссии, Казахстану, Таджикистану и другим соседним странам.
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