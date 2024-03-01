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В России
30
31 минуту назад

Продажи корвалола в РФ упали до минимума с 2018 года

По данным DSM Group, в 2023 году в России продали 40 млн упаковок корвалола, что на 7 % меньше, чем в 2022 году.

Продажи корвалола в России в 2023 году обрушились до минимального за последние пять лет значения, - сообщили аналитики маркетингового агентства DSM Group.

Согласно отчету, за 12 месяцев в стране купили 40 миллионов упаковок, на семь процентов меньше, чем в прошлом году. В 2022-м было продано 43 миллиона упаковок препарата, разработанного в качестве замены немецкого валокордина, а в 2021-м — 46 миллионов. В 2018 году в России приобрели 48,7 миллиона упаковок корвалола, - пишут "Ведомости" со ссылкой на отчет маркетингового агентства.

По словам главврача флагманской клиники «Будь здоров» (дочерняя компания СПАО «Ингосстрах») Леонида Карева, корвалол и валокордин не улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, но могут маскировать симптомы заболеваний сердца. При этом люди пьют их годами, так как они снимают тревожность и помогают уснуть. Содержащийся в препаратах фенобарбитал обладает рядом побочных эффектов, из-за которых врачи перестали назначать эти лекарства, заменив их антидепрессантами, эффективность которых доказана научно. В основном потребителями корвалола и валокордина остались пожилые люди, которые обычно лечатся самостоятельно или используют устаревшие методы, - добавил эксперт.

Корвалол был разработан в СССР в 1960-х годов как аналог немецкого валокордина. Реализация валокордина в нашей стране в последние годы также снижается. В 2023 г. в аптеках приобрели 4 млн упаковок препарата, в 2022 г. – 4,5 млн, в 2021 г. –5,3 млн, в 2020 г.– 6 млн, в 2019 г. – 4,7 млн, в 2018 г. – 4,8 млн упаковок, по данным DSM Group.
корвалол
экономика
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