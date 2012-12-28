В детсады и школы поставляли фальсифицированные молоко, масло, томатную пасту и кабачковую икру
В России
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сегодня, 14:30
В ЦБ РФ заявили, что рынок первичного жилья в России перегрет
Банк России видит перегрев на рынке первичного жилья, на перегрев указывает в том числе высокая доля выдачи рискованных кредитов.
"Рынок первичного жилья, по нашему мнению, перегрет, и во второй половине прошлого года ипотека ежемесячно росла в среднем на 3,2%. В основном из-за того, что люди стремились взять льготные кредиты до ужесточения условий госпрограмм, сыграли роль и высокие инфляционные ожидания и за год портфель вырос почти на 35%", - сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России "Регулирование ЦБ РФ деятельности участников финансового рынка".
"О перегреве говорит и высокая доля рискованных выдач, особенно на "первичке", где в конце года примерно 60% кредитов выдавалось с показателем LTV (отношение кредита к залогу) 80%", - добавила она.
По мнению Набиуллиной, ипотека должна выдаваться только с полной защитой средств граждан, - передает ТАСС.
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