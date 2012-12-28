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В России
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18 минут назад
Губернатор Белгородской области сообщил об атаке на инфраструктурный объект
В результате атаки никто не пострадал.
Под ударом оказалось село Новостроевка-Первая, - заявил глава региона. Центр этого населенного пункта находится примерно в семи километрах от российско-украинской границы. Село было атаковано беспилотником-камикадзе, - отметил Гладков.
В результате атаки никто не пострадал, - подчеркнул глава региона. Он не привел каких-либо данных о повреждениях.
Также над Белгородским районом сработала система ПВО, был сбит БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Кроме того, под обстрел ВСУ попало село Терезовка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Один из снарядов прилетел в огород частного жилого домовладения, в результате осколками посечены окна и кровля в доме.
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