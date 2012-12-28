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В России
29
55 минут назад

Врач предупредила о риске развития болезней почек из-за соли

Досаливание готовых блюд увеличивает риск развития болезней почек.

Доктор медицинских наук Зухра Павлова заявила в своем Телеграм-канале, что досаливание еды повышает риск развития болезней почек.

По ее словам, любителей подсаливать еду может развиться хроническая болезнь почек. На ранних стадиях недуг протекает бессимптомно, но затем ситуация может осложниться, из-за чего пациенту даже может понадобиться пересадка органа.

Специалист отмечает, что у людей, досаливающих пищу после готовки, риск хронической болезни почек выше на четыре процента по сравнению с теми, у кого на столах нет солонок. Те же, кто часто добавляет соль в уже готовое блюдо, на 7% чаще сталкиваются с этим заболеванием.

"От досаливания пищи нужно отказаться. Часто люди не подозревают, как много скрытой соли употребляют. Она содержится практически во всех промышленных продуктах: фастфуде, сырах, полуфабрикатах. При этом суточная норма соли — всего пять граммов, это чайная ложка без горки", - пишет врач.

Защищает почки от избытка соли, по словам Павловой, активный образ жизни, а также, как утверждают ученые, повышенный холестерин. Примечательно, что люди с ожирением реже сталкиваются с хронической болезнью почек, чем стройные.

В заключение эндокринолог призвала солить пищу не во время готовки, а после, уже в тарелке, и использовать йодированную соль.
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