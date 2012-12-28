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В России
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24 минуты назад
В Госдуму внесут закон для упрощения сбора валежника
Согласно действующему законодательству, граждане имеют право свободно и бесплатно собирать валежник для собственных нужд.
На сегодняшний день Лесной кодекс разрешает бесплатный сбор валежника для собственных нужд, однако, как уточняется в пояснительной записке, некоторые регионы исказили эту идею.
Так, в Лесном кодексе предлагается закрепить, что валежник представляет собой лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучьев, "не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ". Также, согласно предлагаемому определению, он образовывается путем естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале и других природных явлениях. Кроме того, при заготовке и сборе валежника для собственных нужд допускается применение ручных пил, топоров, легких бензопил.
Согласно действующему законодательству, граждане имеют право свободно и бесплатно находиться в лесах и для собственных нужд осуществлять сбор и заготовку недревесных лесных ресурсов, за исключением елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников. При этом в Лесном кодексе не дано определения понятия "валежник", а также отсутствует подробное правовое регулирование процесса его заготовки и сбора для собственных нужд, утверждают авторы законопроекта.
Как говорится в пояснительной записке, из-за этих пробелов в Лесном кодексе некоторые регионы "исказили идею свободного сбора никому не нужного лесного ресурса и ввели дополнительные условия, которые крайне усложнили для граждан процедуру сбора валежника". "Например, сбор валежника только вручную без применения каких-либо инструментов, необходимость письменного сообщения о дате посещения леса для сбора валежника, ограничение длины валежника до одного метра и другие. При нарушении установленных условий гражданам грозит не только административная, но в некоторых случаях и уголовная ответственность", - подчеркивают депутаты.
По подсчетам авторов документа, сейчас в РФ печное отопление используют около 6 млн домохозяйств (более 12 млн человек). "В отдаленных негазифицированных районах люди часто сталкиваются с острой проблемой дефицита дров. Кроме того, из-за завышенных цен на топливо многие граждане не могут приобрести хотя бы машину дров на зиму. Для таких граждан спасением является сбор и заготовка для собственных нужд недревесных лесных ресурсов", - сказано в пояснительной записке.
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