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В России
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сегодня, 11:42

ЦБ РФ обсудит с правительством меры против схем в льготной ипотеке

Банк получает дополнительный доход от денег на аккредитиве и предоставляет заемщику часть дохода в виде скидки по ипотечной ставке на этапе строительства жилья.

Банк России фиксирует появление новых схем при покупке строящегося жилья, несущих риски для покупателей, - говорится в пресс-релизе регулятора.

Ряд банков и застройщиков при выдаче ипотеки начали предлагать заемщикам договоры участия в долевом строительстве (ДДУ), по которым часть средств размещается на аккредитиве и не застрахована государством, - сообщили в Центробанке.

"Банк России планирует обсудить с правительством России возможности внесения изменений в правила выдачи ипотеки с господдержкой, направленных на то, чтобы предоставление льгот при использовании застройщиками подобных схем было невозможно, что защитит интересы получателей ипотеки с господдержкой", - говорится в сообщении.

ЦБ обратил внимание на появление раскованных для граждан схем при покупке строящего жилья, когда банки совместно с застройщиками предлагают покупателям разместить часть средств за квартиру не на счете эскроу, а на аккредитиве, который не подпадает под страхование. Банк России намерен обратиться в Минстрой с предложением подготовить поправки, которые бы препятствовали реализации таких схем.

"Рекомендуем людям обращать пристальное внимание на договоры ДДУ, а именно ту часть, где говорится о порядке и сроках зачисления средств на счетах эскроу. Для снижения рисков средства вне счета эскроу должны находиться не дольше, чем это требуется для обеспечения расчетов (как правило, не более нескольких дней с даты регистрации ДДУ)", - говорится в сообщении.

Существенные отклонения от указанных сроков, а также упоминание в договоре расчетов через аккредитив, по данным ЦБ, могут быть признаками того, что договор составлен не в интересах покупателя и несет для него дополнительные риски.

"Банк России в ближайшее время планирует завершить работу по созданию Комитета по стандартам, где первым вопросом будет принятие ипотечного стандарта. В нем будет указываться на недопустимость навязывания людям заведомо сложных и рискованных ипотечных продуктов", – говорится в сообщении. Ограничения по сроку нахождения заемных средств на счете заемщика, в том числе на аккредитиве, до перевода на счет эскроу должны стать частью этого стандарта, - обещает регулятор.

В случае несоблюдения стандарта, если банк предоставляет неполную или недостоверную информацию заемщику, ЦБ РФ будет приостанавливать продажи таких продуктов.
льготная ипотека
экономика
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