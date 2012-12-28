«Не волнуйтесь, тётя, дядя на работе»: Алексей Глызин обсудил вопросы развития Данковского района
В детсады и школы поставляли фальсифицированные молоко, масло, томатную пасту и кабачковую икру
ОСАГО на день, новый способ оформления компенсации вкладов — законы, которые вступают в силу в марте
В Липецком районе 69-летняя женщина перевела «сотруднику брокерской фирмы» 630 000 рублей
В России
38
сегодня, 11:42
ЦБ РФ обсудит с правительством меры против схем в льготной ипотеке
Банк получает дополнительный доход от денег на аккредитиве и предоставляет заемщику часть дохода в виде скидки по ипотечной ставке на этапе строительства жилья.
Ряд банков и застройщиков при выдаче ипотеки начали предлагать заемщикам договоры участия в долевом строительстве (ДДУ), по которым часть средств размещается на аккредитиве и не застрахована государством, - сообщили в Центробанке.
"Банк России планирует обсудить с правительством России возможности внесения изменений в правила выдачи ипотеки с господдержкой, направленных на то, чтобы предоставление льгот при использовании застройщиками подобных схем было невозможно, что защитит интересы получателей ипотеки с господдержкой", - говорится в сообщении.
ЦБ обратил внимание на появление раскованных для граждан схем при покупке строящего жилья, когда банки совместно с застройщиками предлагают покупателям разместить часть средств за квартиру не на счете эскроу, а на аккредитиве, который не подпадает под страхование. Банк России намерен обратиться в Минстрой с предложением подготовить поправки, которые бы препятствовали реализации таких схем.
"Рекомендуем людям обращать пристальное внимание на договоры ДДУ, а именно ту часть, где говорится о порядке и сроках зачисления средств на счетах эскроу. Для снижения рисков средства вне счета эскроу должны находиться не дольше, чем это требуется для обеспечения расчетов (как правило, не более нескольких дней с даты регистрации ДДУ)", - говорится в сообщении.
Существенные отклонения от указанных сроков, а также упоминание в договоре расчетов через аккредитив, по данным ЦБ, могут быть признаками того, что договор составлен не в интересах покупателя и несет для него дополнительные риски.
"Банк России в ближайшее время планирует завершить работу по созданию Комитета по стандартам, где первым вопросом будет принятие ипотечного стандарта. В нем будет указываться на недопустимость навязывания людям заведомо сложных и рискованных ипотечных продуктов", – говорится в сообщении. Ограничения по сроку нахождения заемных средств на счете заемщика, в том числе на аккредитиве, до перевода на счет эскроу должны стать частью этого стандарта, - обещает регулятор.
В случае несоблюдения стандарта, если банк предоставляет неполную или недостоверную информацию заемщику, ЦБ РФ будет приостанавливать продажи таких продуктов.
0
0
0
0
0
Комментарии