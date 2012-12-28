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В России
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33 минуты назад
Власти Литвы закрыли для россиян железнодорожные станции Кяна и Кибартай
С 1 марта в Литве вступил в силу запрет на посадку и высадку пассажиров из поездов, которые следуют транзитом в Калининградскую область.
Пассажирские поезда российского холдинга РЖД с марта 2020 года ходили в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны. Однако в расписании были предусмотрены технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров на пограничных железнодорожных станциях "Кена" и "Кибартай", которые пассажиры все равно использовали для посадки и высадки.
Правительство Литвы 21 февраля приняло решение с 1 марта запретить посадку и высадку пассажиров на этих станциях.
Отмечается, что и до этого нововведения российские составы ходили в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на ее территории. При этом в расписании все-таки были предусмотрены технические остановки на станциях "Кена" (на границе с Беларусью) и "Кибартай" (на границе с РФ), во время которых у людей проверяли документы и транзитные визы. И многие граждане России и Беларуси этим пользовались - спокойно выходили и садились в поезда.
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