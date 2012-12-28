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В России
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сегодня, 09:59
В Нижегородской области средства РЭБ подавили три дрона над промзоной
В Нижегородской области средства РЭБ подавили три дрона, пытавшихся атаковать промзону Дзержинска.
По его словам, жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Промышленные объекты функционируют в штатном режиме.
Утром 1 марта Минобороны в своем официальном Телеграм-канале отчиталось о перехвате дронов в двух регионах: один летательный аппарат средства противовоздушной обороны уничтожили в Белгородской области, еще три были перехвачены в Нижегородской.
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