В детсады и школы поставляли фальсифицированные молоко, масло, томатную пасту и кабачковую икру
В России
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сегодня, 18:49
Россияне реже стали незаконно перевозить крупные суммы валюты
В результате за прошлый год в связи с незаконным перемещением наличной валюты и денежных инструментов (например, векселей) возбуждено 82 уголовных дела, уточнили в службе. 34 случая приходится на ввоз валюты в Россию, 48 — на вывоз, уточнили там. В 2022-м и 2021 году зарегистрировано 103 и 98 таких дел соответственно. За это время число нарушений по «импорту» наличности в страну сократилось, а «экспорту» — осталось без изменений.
За прошедший год по административным правонарушениям из-за недекларирования либо недостоверного указания перевозимых наличных денег открыто 11,5 тыс. дел, сообщили в ФТС. Это столько же, как и в 2022-м. Большинство таких дел (9,8 тыс.) приходятся на вывоз, оставшиеся — на ввоз. Совокупная сумма таких административных дел в 2023-м достигла 1,67 млрд рублей против 1,49 млрд в предыдущем.
Из них на нарушение временного запрета на вывоз из России иностранной валюты суммой свыше $10 тыс. приходится 6,9 тыс. административных дел, рассказали в ФТС. В 2022 году (с марта по сентябрь) их было в 1,5 раза меньше — 4,7 тыс. Хотя объем таких дел за год вырос почти вдвое, до 915,5 млн рублей.
По данным службы, чаще всего средства вывозились в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Китай, Узбекистан, Сербию и Израиль, а ввозились из — Турции, ОАЭ и Азербайджана. В 2023-м основной перемещаемой валютой по выявленным уголовным и административным нарушениям стали доллары и евро.
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