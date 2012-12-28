Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
С днем рождения! 29 февраля в перинатальном центре весь день принимали роды
Общество
Водитель проволочил по проезжей части висящих на машине инспекторов ДПС
Происшествия
16-летняя девушка попала под автобус на трассе Липецк-Грязи
Происшествия
В центре Липецка в водоотводной канаве нашли… диван!
Общество
Липчан предупреждают о новом мошенничестве под видом оплаты штрафов
Происшествия
На кольце улиц Стаханова и Свиридова автомобиль врезался в обледеневший сугроб
Происшествия
Блондинки, за рублём!
Общество
Следственный комитет займется проверкой схем работы самых проблемных УК Липецка
Общество
Липецкая вечЁрка: почему расползается асфальт, старики-разбойники и снова о бане
Общество
Сегодня в Липецке: Касьянов день, много концертов и самые популярные премиальные авто
Общество
Читать все
Липецкая ФАС проверяет жалобу на стоимость обслуживания газового оборудования
Общество
В детсады и школы поставляли фальсифицированные молоко, масло, томатную пасту и кабачковую икру
Общество
Жильцы дома у Центрального рынка выступили против ярмарки у ТЦ «Победа»
Общество
«Скидки на всё» обернулись 100-тысячным штрафом
Общество
С днем рождения! 29 февраля в перинатальном центре весь день принимали роды
Общество
Докатились — в Липецке легковушка провалилась в открытый черными ассенизаторами колодец
Общество
У отказавшегося от медосвидетельствания гонщика конфисковали «Киа Рио»
Происшествия
35-летнего мужчину обвиняют в покушении на сбыт 24 килограммов мефедрона
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Привет, весна: в Липецке 1 марта без осадков и до +2
Погода в Липецке
Читать все
В России
37
сегодня, 18:48

Штрафы за навязчивость коллекторов составят до 2 млн рублей

В России установят штрафы за навязчивое общение взыскателей долгов с гражданами. Для физлиц‎ размер взыскания может составить от 50 до 500 тыс. рублей, должностных лиц — от 100 тыс. до 1 млн или дисквалификацию на срок до одного года, для юрлиц — до 2 млн рублей. Такой законопроект с поправками в КоАП подготовил Минюст. Документ есть в распоряжении «Известий».

Он был разработан в связи с внесением в 2023 году поправок, в том числе ужесточающих регламент общения кредиторов и должников, говорится в пояснительной записке. Эти нормы имели отложенный характер и вступили в силу с 1 февраля этого года. С этой даты неплательщик может отказаться от личного общения со взыскателями (коллекторы, МФО или банки), выбрав иной способ для диалога. В том числе письменно по указанному им адресу или электронной почте, через нотариат или портал «Госуслуги».

Кроме того, если раньше ограничения распространялись только на коллекторов, то теперь под них подпадают банки и МФО. 

Также министерство считает необходимым ввести для коллекторов отдельные штрафы за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником. За это должностным лицам будет грозить наказание от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификация до одного года, для юрлиц — от 200 до 300 тыс. рублей.

«Принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизмы защиты прав граждан от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности и создаст условия для административного наказания», — говорится в пояснительной записке.

коллекторы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru