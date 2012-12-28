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В России
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сегодня, 18:48
Штрафы за навязчивость коллекторов составят до 2 млн рублей
В России установят штрафы за навязчивое общение взыскателей долгов с гражданами. Для физлиц размер взыскания может составить от 50 до 500 тыс. рублей, должностных лиц — от 100 тыс. до 1 млн или дисквалификацию на срок до одного года, для юрлиц — до 2 млн рублей. Такой законопроект с поправками в КоАП подготовил Минюст. Документ есть в распоряжении «Известий».
Кроме того, если раньше ограничения распространялись только на коллекторов, то теперь под них подпадают банки и МФО.
Также министерство считает необходимым ввести для коллекторов отдельные штрафы за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником. За это должностным лицам будет грозить наказание от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификация до одного года, для юрлиц — от 200 до 300 тыс. рублей.
«Принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизмы защиты прав граждан от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности и создаст условия для административного наказания», — говорится в пояснительной записке.
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