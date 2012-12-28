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сегодня, 15:56

«Ростелеком» создал виртуальную частную сеть для липецких медучреждений

«Ростелеком» организовал защищенную виртуальную корпоративную сеть передачи данных (VPN) для 178 больниц и поликлиник региона.

Таким образом для медицинских учреждений создано единое телекоммуникационное пространство, с помощью которого будет осуществляться взаимодействие сетевых IT-инфраструктур каждого отдельного объекта. Более того, созданная сеть станет в дальнейшем базой для внедрения в работу медучреждений аналитических систем на основе искусственного интеллекта.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Новые технологии не заменят человека, но позволят разгрузить врачей и медперсонал, дадут доступ к высококлассному медицинскому обслуживанию жителям даже самых отдаленных районов. Сегодня уже существует программное обеспечение, которое в автоматическом режиме анализирует флюорографические снимки, результаты КТ и МРТ, лабораторные исследования. Однако для работы такого софта требуется современная инфраструктура: не просто высокоскоростной доступ к интернету в каждой клинике, а единая защищенная сеть передачи данных».

Ранее провайдер не только организовал доступ в интернет для всех медучреждений региона в рамках национального проекта «Цифровая экономика», но и обеспечил связью более 60 малых населенных пунктов по программе «Устранение цифрового неравенства 2.0». Таким образом, жители городов и сёл имеют возможность записаться на прием с помощью портала госуслуг, получить телемедицинскую консультацию, оформить электронный больничный или направление на проведение медико-социальных экспертиз.

ПАО «Ростелеком». Реклама

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