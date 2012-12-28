«Не волнуйтесь, тётя, дядя на работе»: Алексей Глызин обсудил вопросы развития Данковского района
В России
27
32 минуты назад
Новый механизм пересдачи ЕГЭ может заработать в 2024 году
Новый механизм пересдачи предмета в рамках государственного экзамена может начать работать уже в 2024 году и коснется нынешних одиннадцатиклассников.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы, механизм единого государственного экзамена должен совершенствоваться.
"Порядок проведения ЕГЭ утверждается указом Минпросвещения, поэтому изменений законодательства на уровне парламента не потребуется. Надеюсь, что выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году. Предложение президента нужно претворить в жизнь как можно скорее", - отметила Лантратова.
Депутат также предложила разрешить пересдавать несколько предметов в рамках ЕГЭ, но "сначала надо проверить организационные возможности".
0
0
0
0
0
Комментарии