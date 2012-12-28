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32 минуты назад

Новый механизм пересдачи ЕГЭ может заработать в 2024 году

Новый механизм пересдачи предмета в рамках государственного экзамена может начать работать уже в 2024 году и коснется нынешних одиннадцатиклассников.

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что новый механизм пересдачи одного из предметов в рамках ЕГЭ может коснуться уже выпускников 2024 года, - передает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы, механизм единого государственного экзамена должен совершенствоваться.

"Порядок проведения ЕГЭ утверждается указом Минпросвещения, поэтому изменений законодательства на уровне парламента не потребуется. Надеюсь, что выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году. Предложение президента нужно претворить в жизнь как можно скорее", - отметила Лантратова.

Депутат также предложила разрешить пересдавать несколько предметов в рамках ЕГЭ, но "сначала надо проверить организационные возможности".


ЕГЭ
образование
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