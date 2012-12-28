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В России
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31 минуту назад
МРОТ может вырасти к 2030 году до 35 тысяч рублей
Минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен вырасти до 35 тысяч рублей.
"Начиная с 2020 года МРОТ вырос в полтора раза — с 12 тыс. до 19 тыс. руб. в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое — до 35 тысяч",— заявил глава государства.
По его словам это отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики. Правительство ранее сообщало, что в результате повышения МРОТ в 2024 году заработная плата вырастет у 4,8 млн человек, - пишет "Ъ".
Президент отметил, что по итогам 2023 года число людей за чертой бедности снизилось до 13,5 млн человек. "Конечно, и это много. Но мы держим решение проблемы в зоне постоянного внимания",— добавил он.
Президент призвал совершенствовать систему оплаты труда в бюджетной сфере. Он обратил внимание на разный уровень дохода в разных регионах. По мнению главы государства, разброс зарплат от региона к региону несправедлив. Господин Путин попросил правительство в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках пилотных проектов, а в 2026 году принять окончательное решение для всей страны.
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