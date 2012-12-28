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В России
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18 минут назад
Для предпринимателей в РФ введут амнистию за дробление бизнеса
Для предпринимателей, которые вынуждены были использовать схемы налоговой оптимизации, введут амнистию.
Как отметил российский лидер, государство само подталкивало компании к применению схем дробления бизнеса, поскольку налоговые платежи с переходом с упрощенной схемы налогообложения на основную резко вырастают.
"Прошу правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Что здесь важно? Такие компании должны отказаться, разумеется, от искусственного, по сути, притворного дробления бизнеса, перейти к нормальной цивилизованной работе в белую. При этом, подчеркну, никаких штрафов, подчеркиваю это особо, никаких штрафов, санкций, пересчета налогов за предыдущие периоды не будет. В этом смысл амнистии. Кроме того, поручаю правительству уже со следующего года предусмотреть механизм не резкого, а именно плавного увеличения налоговой нагрузки для граждан", - сказал он.
Будет также рассмотрена возможность плавного изменения налоговой нагрузки при переходе компаний с упрощенки.
Также глава гсоударства предложил разрешить некрупному бизнесу один раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории, - передает РБК.
Президент отметил, что власти ввели временные моратории на проверки бизнеса, и эта мера оправдала себя. Он предложил отказаться от дальнейшего продления таких мораториев, а ввести новую схему с 1 января 2025 года — перейти на риск-ориентированный подход. "Там, где риски отсутствуют, нужно применять профилактические меры и минимизировать проверки", — заявил российский лидер.
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