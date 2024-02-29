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В России
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сегодня, 14:14
Президент РФ объявил о введении налоговых вычетов при сдаче норм ГТО
Россияне, которые регулярно проходят диспансеризацию и успешно сдают нормы ГТО, с 2025 года будут иметь право на налоговый вычет.
Глава государства отметил, что налоговые вычеты с 2025 года будут введены для всех, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО.
"За последние годы у нас в разы выросло число граждан, которые регулярно занимаются спортом. Это одно из наших значимых достижений. Нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью", — заявил он.
По словам российского лидера, за счет федеральных ресурсов нужно ежегодно строить в регионах, прежде всего в малых городах, дополнительно не менее 350 спортивных объектов. Путин отметил, что на строительство спортивных объектов в регионах за шесть лет будет направлено дополнительно порядка 65 млрд рублей.
До этого стало известно, что в России захотели внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы предоставить налоговый вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных, зарегистрированных официально. Законопроект уже подготовлен к внесению в Госдуму.
Кроме того, президент во время послания Федеральном собранию предложил ввести в РФ дифференцированную систему налогообложения.
"Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы", — отметил глава государства.
Он попросил Госдуму и правительство в ближайшее время представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы, а также поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года.
Помимо этого, российский лидер призвал направлять субъектам возвращаемые ими средства по кредитам.
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