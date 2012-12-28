Росстат зафиксировал рост доходного неравенства в РФ в 2023 году

В 2023 году в России коэффициент Джини, характеризующий степень неравенства в распределении доходов внутри групп населения, вырос. Это следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении жителей.