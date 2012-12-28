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В России
18
19 минут назад

Росстат зафиксировал рост доходного неравенства в РФ в 2023 году

В 2023 году в России коэффициент Джини, характеризующий степень неравенства в распределении доходов внутри групп населения, вырос. Это следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении жителей.

В 2023 году в России коэффициент Джини, характеризующий степень неравенства в распределении доходов внутри групп населения, вырос до 0,403 против 0,395 годом ранее, - говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении. Чем ближе показатель к нулю, тем меньше доходное неравенство, - пишет "Ъ".

Согласно докладу, за 2023 год реальная начисленная заработная плата в РФ выросла на 7,8%. Среднемесячная номинальная зарплата по итогам прошлого года, по предварительным данным, выросла на 14,1% относительно 2022 года и составила 73 709 рублей.

По данным Росстата, в декабре 2023 года в реальном выражении начисленная зарплата увеличилась на 8,5% по сравнению с декабрем 2022 года. Среднемесячная зарплата в номинальном выражении в декабре 2023 года составила 103 815 рублей, увеличившись на 16,6% по сравнению с декабрем 2022 года.
доходы
неравенство
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