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В России
30
27 минут назад

«Известия» сообщают о нехватке вакцины от кори в некоторых регионах РФ

В ряде регионов России зафиксировали нехватку вакцины от кори.

Сразу в нескольких городских поликлиниках Санкт-Петербурга не оказалось вакцины от кори, - пишут "Известия". При этом проблема не единична — на нехватку препарата жалуются жители еще минимум 15 регионов. Запасы иссякли из-за вспышки заболеваемости, "подчищающей иммунизации" и роста спроса на препарат на фоне увеличения случаев заражения, полагают эксперты. В компании "Нацимбио" (единственный поставщик этой вакцины для Национального календаря прививок) рассказали, что в январе 2024 года все регионы России получили почти 200 тысяч доз, а за февраль и март должно поступить еще более 260 тыс. В ряде регионов подтвердили, что вакцина получена и в течение нескольких дней станет доступна для пациентов.

В частности, жалобы поступают из Санкт-Петербурга, Белгородской, Ивановской и Томской областей.

В Санкт-Петербурге возникла нехватка вакцины от кори. В частности, в городской поликлинике № 30. Такая же ситуация оказалась и в детской поликлинике № 2.

Родители забили тревогу после случаев заболевания в городских школах. Так, они рассказали, что была вспышка в школе № 222 "Петришуле".

Есть жалобы на нехватку вакцин и из других регионов. В частности, об этом заявляли жители Белгородской области. Ситуацию подтвердили и в региональном минздраве. Там указали, что в декабре получили 3,3 тыс. доз вакцины, но вся партия уже использована. В начале февраля регион получил еще свыше 2 тысяч доз.

"Потребность в вакцине пока сохраняется", — говорится в официальном сообщении ведомства.

В Ивановской области тоже пока нет препаратов от кори. Их поступление ожидается в конце февраля – начале марта, сообщили в департаменте здравоохранения региона. В ведомстве готовятся к получению 18 тыс. доз вакцин.

Эксперты утверждает, что дефицит вакцин возник из-за вспышки заболевания. Заболеваемость этой инфекцией выросла в 80 раз по сравнению с 2022 годом.

"Во многих регионах России отмечался дефицит тройной вакцины от кори, краснухи, паротита. Это связано с прекращением поставок в Россию этих вакцин американской фармкомпании MSD", — добавила рач-педиатр, заместитель главного врача клиники "Ниармедик" на Полежаевской Регина Григорьева.


корь
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