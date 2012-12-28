В России
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27 минут назад
«Известия» сообщают о нехватке вакцины от кори в некоторых регионах РФ
В ряде регионов России зафиксировали нехватку вакцины от кори.
В частности, жалобы поступают из Санкт-Петербурга, Белгородской, Ивановской и Томской областей.
В Санкт-Петербурге возникла нехватка вакцины от кори. В частности, в городской поликлинике № 30. Такая же ситуация оказалась и в детской поликлинике № 2.
Родители забили тревогу после случаев заболевания в городских школах. Так, они рассказали, что была вспышка в школе № 222 "Петришуле".
Есть жалобы на нехватку вакцин и из других регионов. В частности, об этом заявляли жители Белгородской области. Ситуацию подтвердили и в региональном минздраве. Там указали, что в декабре получили 3,3 тыс. доз вакцины, но вся партия уже использована. В начале февраля регион получил еще свыше 2 тысяч доз.
"Потребность в вакцине пока сохраняется", — говорится в официальном сообщении ведомства.
В Ивановской области тоже пока нет препаратов от кори. Их поступление ожидается в конце февраля – начале марта, сообщили в департаменте здравоохранения региона. В ведомстве готовятся к получению 18 тыс. доз вакцин.
Эксперты утверждает, что дефицит вакцин возник из-за вспышки заболевания. Заболеваемость этой инфекцией выросла в 80 раз по сравнению с 2022 годом.
"Во многих регионах России отмечался дефицит тройной вакцины от кори, краснухи, паротита. Это связано с прекращением поставок в Россию этих вакцин американской фармкомпании MSD", — добавила рач-педиатр, заместитель главного врача клиники "Ниармедик" на Полежаевской Регина Григорьева.
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