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В Якутии ввели запрет на привлечение к работе в такси мигрантов
На территории Республики Саха (Якутия) ввели запрет на привлечение иностранных граждан к работе в легковом такси и к перевозкам грузов автомобильным транспортом по автодорогам.
Документ, опубликованный на портале нормативных правовых актов, также запрещает в 2024 году работу мигрантов в отрасли складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности, в сфере почтовой связи и курьерских услуг. Кроме того, труд иностранных специалистов будет исключен в ряде других видов экономической деятельности, связанных с сельским хозяйством, охотой, рыболовством, рыбоводством, обрабатывающими производствами, строительством, оптовой и розничной торговлей, - передает ТАСС.
Запрещена работа мигрантов в Якутии будет и в отдельных сферах, связанных с образованием и деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг, говорится в указе главы республики. Документом установлен срок, в который организации должны привести численность своих иностранных работников в соответствии с новыми требованиями, — три месяца.
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