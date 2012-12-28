Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В управлении благоустройства не понимают, почему рассыпаются относительно новые дороги
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
История с липецкой баней может дойти до генеральной прокуратуры
Общество
55-летний осужденный совершил побег с хоздвора колонии-поселения
Происшествия
70-летний пенсионер обронил бумажник, и его тут же стащила 62-летняя женщина
Происшествия
84-летний ельчанин судился с салоном красоты и выиграл
Общество
Разгрузивший на ходу фуру со снегокатами и матрасами мужчина получил условный срок
Происшествия
16-летняя девушка попала под автобус на трассе Липецк-Грязи
Происшествия
На кольце улиц Стаханова и Свиридова автомобиль врезался в обледеневший сугроб
Происшествия
В Липецкой области выявили шесть нелегальных кредиторов
Экономика
Читать все
55-летний осужденный совершил побег с хоздвора колонии-поселения
Происшествия
На кольце улиц Стаханова и Свиридова автомобиль врезался в обледеневший сугроб
Происшествия
21-летний ельчанин перевёл мошенникам полтора миллиона рублей
Происшествия
Блондинки, за рублём!
Общество
50-летняя и 34-летняя женщины обманули продавщицу пиротехники на 10 660 рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: Касьянов день, много концертов и самые популярные премиальные авто
Общество
Какая боль!..
Спорт
Липчан предупреждают о новом мошенничестве под видом оплаты штрафов
Происшествия
В центре Липецка в водоотводной канаве нашли… диван!
Общество
16-летняя девушка попала под автобус на трассе Липецк-Грязи
Происшествия
Читать все
В России
4
2 минуты назад

В Якутии ввели запрет на привлечение к работе в такси мигрантов

На территории Республики Саха (Якутия) ввели запрет на привлечение иностранных граждан к работе в легковом такси и к перевозкам грузов автомобильным транспортом по автодорогам.

Власти Республики Саха (Якутия) запретили привлекать к работе в легковом такси, пассажирском транспорте и перевозках грузов на территории региона иностранных граждан, - говорится в указе главы Якутии Айсена Николаева.

Документ, опубликованный на портале нормативных правовых актов, также запрещает в 2024 году работу мигрантов в отрасли складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности, в сфере почтовой связи и курьерских услуг. Кроме того, труд иностранных специалистов будет исключен в ряде других видов экономической деятельности, связанных с сельским хозяйством, охотой, рыболовством, рыбоводством, обрабатывающими производствами, строительством, оптовой и розничной торговлей, - передает ТАСС.

Запрещена работа мигрантов в Якутии будет и в отдельных сферах, связанных с образованием и деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг, говорится в указе главы республики. Документом установлен срок, в который организации должны привести численность своих иностранных работников в соответствии с новыми требованиями, — три месяца.
такси
мигранты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru