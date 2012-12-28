В России
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55 минут назад
В Госдуме приняли закон о поддержке талантливых выпускников
Закон закрепит право россиян, проживающих за рубежом, и соотечественников, которые принимали участие в международных олимпиадах в составе сборных иностранных государств, на поступление в российские вузы без экзаменов.
Как напомнил первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга, сегодня льготы при приеме в вузы имеют победители и призеры международных предметных олимпиад, члены сборных РФ международных олимпиад по математике, химии, биологии, физике, информатике и астрономии, - говорится на сайте Госдумы.
"Школьники ежегодно принимают участие в этих олимпиадах и приносят золотые, серебряные и бронзовые медали нашей стране. Надо также отметить, что сборная России была отстранена от участия в олимпиаде по астрономии, а в олимпиаде по математике и физике принимала участие без флага Российской Федерации. Считаем это неприемлемым", — заявил депутат.
Документ закрепит право россиян, проживающих за рубежом, и соотечественников, которые принимали участие в международных олимпиадах в составе сборных иностранных государств, на поступление в российские вузы без экзаменов.
Как подчеркнул Александр Мажуга, это будет способствовать привлечению наиболее талантливых ребят, а также "научно-технологическому и социально-экономическому развитию нашей страны".
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