В Госдуме приняли закон о поддержке талантливых выпускников

Закон закрепит право россиян, проживающих за рубежом, и соотечественников, которые принимали участие в международных олимпиадах в составе сборных иностранных государств, на поступление в российские вузы без экзаменов.