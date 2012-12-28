В России
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сегодня, 10:45
В РФ решили отвязать внутренние цены от общемировых
В России решили отвязать внутренние цены на товары от общемировых индикаторов.
Пояснительная записка объясняет это тем, что цены в РФ часто основаны на мировых без учета ситуации на внутреннем рынке, а изменения обеспечат приоритет интересов российских потребителей вне зависимости от внешней конъюнктуры.
В ФАС соглашаются, что цены внутри страны должны в первую очередь учитывать баланс спроса и предложения и возможности внутреннего потребителя. Уточняется, что проект "распространится на товары, на которые уже сформированы отечественные индикаторы", добавляют там.
По материалам Госдумы, это уже вторая версия законопроекта: в ней учтено замечание о преждевременности полного отказа от мировых индикаторов до формирования их национальной системы. Однако в правовом управлении аппарата Думы отмечают риски широкого применения нормы из-за отсутствия конкретизации случаев допустимости использования внешних индикаторов.
По мнению экспертов, зарубежные индикаторы не вполне объективны для внутреннего рынка в изменившихся геополитических условиях, но при необходимости у ФАС сохраняется инструмент сопоставления цен с мировыми.
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