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В России
69
сегодня, 10:45

В РФ решили отвязать внутренние цены от общемировых

В России решили отвязать внутренние цены на товары от общемировых индикаторов.

Госдума приняла в первом чтении проект поправок к закону "О защите конкуренции", позволяющий отвязать цены на товары в РФ от биржевых и внебиржевых индикаторов цен мировых товарных рынков. Его готовили сенаторы Вячеслав Тимченко и Александр Савин, в ФАС проект поддерживают — он соответствует "дорожной карте" службы по развитию биржевой торговли товарами. Документ исключает из понятия монопольно высокой и низкой цены товара сопоставление с ценами на внешних рынках — ФАС будет не обязана учитывать их биржевые и внебиржевые индикаторы, - пишет "Ъ".

Пояснительная записка объясняет это тем, что цены в РФ часто основаны на мировых без учета ситуации на внутреннем рынке, а изменения обеспечат приоритет интересов российских потребителей вне зависимости от внешней конъюнктуры.

В ФАС соглашаются, что цены внутри страны должны в первую очередь учитывать баланс спроса и предложения и возможности внутреннего потребителя. Уточняется, что проект "распространится на товары, на которые уже сформированы отечественные индикаторы", добавляют там.

По материалам Госдумы, это уже вторая версия законопроекта: в ней учтено замечание о преждевременности полного отказа от мировых индикаторов до формирования их национальной системы. Однако в правовом управлении аппарата Думы отмечают риски широкого применения нормы из-за отсутствия конкретизации случаев допустимости использования внешних индикаторов.

По мнению экспертов, зарубежные индикаторы не вполне объективны для внутреннего рынка в изменившихся геополитических условиях, но при необходимости у ФАС сохраняется инструмент сопоставления цен с мировыми.
цены
экономика
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