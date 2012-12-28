Новая Зеландия ввела очередной пакет антироссийских санкций

Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил о введении очередного пакета антироссийских рестрикций. Страна присоединилась к G7 и ввела потолок цен на нефть из РФ. Ограничения введены против 45 человек и 16 организаций.