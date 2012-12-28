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54 минуты назад

Новая Зеландия ввела очередной пакет антироссийских санкций

Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил о введении очередного пакета антироссийских рестрикций. Страна присоединилась к G7 и ввела потолок цен на нефть из РФ. Ограничения введены против 45 человек и 16 организаций.

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о введении нового пакета санкций в отношении российских предприятий и граждан, - говорится в заявлении главы ведомства, опубликованном на сайте правительства страны.

Как отмечается в документе, новые рестрикции коснутся цен на российскую нефть и экспорта некоторых товаров в Россию и Белоруссию через третьи страны, а также содержат финансовые и экономические ограничения в отношении граждан РФ и предприятий. "Новая Зеландия ввела санкции против 45 российских граждан и 16 организаций, которые участвуют в обходе ограничительных мер, в том числе при покупке технологий для российской оборонной промышленности", - заявил Питерс, отметив, что также под действие рестрикций попали лица, причастные, по мнению новозеландского правительства, к "закупкам оружия у Северной Кореи", - передает ТАСС.

С февраля 2022 года правительство Новой Зеландии 25 раз вводило санкции против российских предприятий и граждан. Для расширения возможностей объявлять ограничения в отношении россиян местным парламентом был принят специальный закон.

В настоящий момент в санкционные списки Новой Зеландии внесены президент РФ Владимир Путин и те, кого новозеландские власти считают его ближайшим окружением. Также санкции введены в отношении всех членов правительства РФ, руководства Совбеза РФ, всех депутатов Государственной думы и Совета Федерации, губернаторов и руководителей новых регионов, а также более чем 100 бизнесменов и предпринимателей. Кроме того, ограничения введены в отношении 230 российских организаций, 19 финансовых учреждений, включая Банк России, 37 медиакомпаний и журналистов, 15 членов ЦИК РФ. Всего в списке 1 245 граждан и 455 предприятий, учреждений и ведомств.

Власти Новой Зеландии также ввели 35-процентный тариф на импорт всех товаров из РФ (действует до 2025 года) и полностью запретили ввоз в страну российского золота, нефти, газа, угля и предметов роскоши.
санкции
Новая Зеландия
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