Бизнес
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11 минут назад
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В магазинах «Пятёрочка» липчане смогут наполнить «Корзину доброты»
Социальная акция приурочена к 25-летию сети и пройдёт в 2 100 магазинах.
Таким гуманным способом торговая сеть решила отметить своё 25-летие. «Корзины доброты» липчане и жители других регионов собирали уже неоднократно, а теперь более чем в 60 городах состоится дополнительный марафон. В нём примут участие 2 100 магазинов разных регионов!
Адресная продовольственная помощь будет направлена людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, команда торговой сети выступит в роли волонтёров, а у нас, покупателей, появится возможность сделать полезное дело и добавить в мир немного доброты. Все желающие смогут приобрести товары с длительным сроком годности из рекомендованного списка: чай, сахар, печенье, орехи, подсолнечное масло, консервы, крупы, сухофрукты и др. и после покупки передать их волонтёрам в закассовой зоне. Собранные продукты отвезут на склад, где волонтеры банка еды «Русь» сформируют продуктовые наборы и после доставят их благополучателям – нуждающимся семьям с детьми, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья и состоящим на учёте в социальной службе.
Масштабный марафон «Корзина доброты» пройдёт 1 марта с 16 до 20 часов и 2 марта с 12 до 18 часов.
Помимо магазинов в Липецкой области собирать продукты будут и в соседних регионах: в Волгоградской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, Республике Адыгея.
«Корзина доброты» – социальный проект, реализуемый X5 Group совместно с благотворительным фондом «Банк еды «Русь». Благодаря такой инициативе развивается инфраструктура для оказания продовольственной помощи посредством технологии фуддрайва (food drive), когда торговая сеть предоставляет своим гостям уникальную возможность помогать нуждающимся прямо в магазине, приобретая продукты и передавая их волонтёрам Фонда.
Подробнее о марафоне и списке участвующих магазинов можно узнать на сайте.
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