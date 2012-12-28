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Бизнес
54
11 минут назад
1

В магазинах «Пятёрочка» липчане смогут наполнить «Корзину доброты»

Социальная акция приурочена к 25-летию сети и пройдёт в 2 100 магазинах. 

1 и 2 марта 2024 г. в магазинах «Пятёрочка» липчане смогут собрать продукты в «Корзину доброты» для нуждающихся.

Таким гуманным способом торговая сеть решила отметить своё 25-летие. «Корзины доброты» липчане и жители других регионов собирали уже неоднократно, а теперь более чем в 60 городах состоится дополнительный марафон. В нём примут участие 2 100 магазинов разных регионов!

Адресная продовольственная помощь будет направлена людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, команда торговой сети выступит в роли волонтёров, а у нас, покупателей, появится возможность сделать полезное дело и добавить в мир немного доброты. Все желающие смогут приобрести товары с длительным сроком годности из рекомендованного списка: чай, сахар, печенье, орехи, подсолнечное масло, консервы, крупы, сухофрукты и др. и после покупки передать их волонтёрам в закассовой зоне. Собранные продукты отвезут на склад, где волонтеры банка еды «Русь» сформируют продуктовые наборы и после доставят их благополучателям – нуждающимся семьям с детьми, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья и состоящим на учёте в социальной службе.

Масштабный марафон «Корзина доброты» пройдёт 1 марта с 16 до 20 часов и 2 марта с 12 до 18 часов. 

Помимо магазинов в Липецкой области собирать продукты будут и в соседних регионах: в Волгоградской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, Республике Адыгея.

«Корзина доброты» – социальный проект, реализуемый X5 Group совместно с благотворительным фондом «Банк еды «Русь». Благодаря такой инициативе развивается инфраструктура для оказания продовольственной помощи посредством технологии фуддрайва (food drive), когда торговая сеть предоставляет своим гостям уникальную возможность помогать нуждающимся прямо в магазине, приобретая продукты и передавая их волонтёрам Фонда.

Подробнее о марафоне и списке участвующих магазинов можно узнать на сайте.

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Комментарии (1)

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Как гость
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Сначала новые
от добра
3 минуты назад
Когда ж этой корзины всем достаточно будет?И когда наши олигархи подобреют к обобранным?
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