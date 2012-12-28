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В России
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сегодня, 16:29
РФ впервые за четыре года закупила у Эквадора нефтепродукты
Россия закупила топливо в Эквадоре впервые за четыре года.
В прошлом году Россия закупила 1,6 тысячи тонн эквадорского топлива на 335 тысяч долларов. Речь идет о мазуте для кораблей, который используется в судовых двигателях, - передает РИА Новости.
Уточняется, что последний раз такая покупка совершалась в 2019 году — 700 тонн на 287 тысяч долларов.
Всего Эквадор поставил на мировой рынок почти 2,7 миллиона тонн нефтепродуктов на 1,1 миллиарда долларов. При этом объем поставок за прошлый год сократился на 17 процентов в физическом и на 27 процентов в денежном выражении.
Россия сама является крупным экспортером топлива: например, в 2023 году его было поставлено в Турцию на 11,5 миллиарда долларов, в Бразилию — на пять миллиардов долларов, в ЕС — примерно на 3,4 миллиарда долларов.
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