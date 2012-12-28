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В России
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24 минуты назад
Губернатор Курской области сообщил об обстреле ВСУ села Гордеевка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Гордеевка в приграничном Кореневском районе Курской области.
По его словам, пострадавших нет. Повреждены дом и автомобиль.
Глава региона обещал помочь собственникам с восстановлением имущества.
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