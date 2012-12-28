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сегодня, 14:59

«АвтоВАЗ» начал серийный выпуск Vesta с двигателем 1,8 л

Lada Vesta с обновленным мотором и новой коробкой CVT встала на конвейер. "АвтоВАЗ" выпустил первую партию серийных Lada Vesta с вариатором и модернизированным мотором 1.8 Evo (122 л.с.).

"АвтоВАЗ" сообщил о возобновлении серийного выпуска в Тольятти автомобилей Lada Vesta с двигателем объемом 1,8 л, который в прошлом году перестали устанавливать на фоне проблем с поставками комплектующих, - передает "Интерфакс".

Как сообщается в пресс-релизе, произведена первая партия серийных Lada Vesta, которые оснащены модернизированным мотором 1.8 EVO (122 л.с.) и автоматической коробкой передач.

"Новый силовой агрегат прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, при этом электронные системы управления двигателем и трансмиссией специально откалиброваны под Lada Vesta. Для установки автоматической трансмиссии были модернизированы различные системы автомобиля: топливная, тормозная; появилась новая опора силового агрегата", - говорится в пресс-релизе "АвтоВАЗа".

Уточняется, что коробка автомат будет устанавливаться на все модели семейства Vesta: седан, седан Cross, SW и SW Cross.
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