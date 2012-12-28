«АвтоВАЗ» начал серийный выпуск Vesta с двигателем 1,8 л

Lada Vesta с обновленным мотором и новой коробкой CVT встала на конвейер. "АвтоВАЗ" выпустил первую партию серийных Lada Vesta с вариатором и модернизированным мотором 1.8 Evo (122 л.с.).