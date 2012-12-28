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В России
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4 минуты назад
Врач-инфекционист назвал эндемичные по холере российские регионы
Сразу в нескольких российских регионах могут быть возможны вспышки холеры, так как они являются эндемичными по этой болезни, рассказал инфекционист Николай Малышев в интервью «Известиям».
Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что с начала года более чем в 30 странах Африки, Юго-Восточной Азии и Америки, зарегистрированы вспышки холеры.
Как отметил эксперт, завоз холеры в Россию может быть на любую территорию, «вплоть до Москвы».
«При этом стоит отметить, что в России следят за ситуацией в регионах и предпринимают меры по предотвращению распространения болезни, так что эпидемия холеры россиянам не грозит. К тому же с болезнью научились бороться», — сказал Малышев.
Он напомнил, что холера передается через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Для профилактики заболевания рекомендуется избегать употребления сырой рыбы и морепродуктов, а также фруктов, овощей и зелени, если нет возможности промыть их чистой водой.
«В целом я бы рекомендовал пить бутилированную воду или же термически обработанную, то же касается и пищи. Сейчас я бы не рекомендовал туристам посещать страны Азии и Африки. Да и в целом воздержаться путешествий в тропические страны», — резюмировал инфекционист.
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