Врач-инфекционист назвал эндемичные по холере российские регионы

Сразу в нескольких российских регионах могут быть возможны вспышки холеры, так как они являются эндемичными по этой болезни, рассказал инфекционист Николай Малышев в интервью «Известиям».





«К таким регионам, по состоянию на 2023 год, отнесены, например, Калининградская область и Краснодарский край. В целом таких территорий в нашей стране гораздо больше», — подчеркнул врач.Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что с начала года более чем в 30 странах Африки, Юго-Восточной Азии и Америки, зарегистрированы вспышки холеры.Как отметил эксперт, завоз холеры в Россию может быть на любую территорию, «вплоть до Москвы».«При этом стоит отметить, что в России следят за ситуацией в регионах и предпринимают меры по предотвращению распространения болезни, так что эпидемия холеры россиянам не грозит. К тому же с болезнью научились бороться», — сказал Малышев.Он напомнил, что холера передается через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Для профилактики заболевания рекомендуется избегать употребления сырой рыбы и морепродуктов, а также фруктов, овощей и зелени, если нет возможности промыть их чистой водой.«В целом я бы рекомендовал пить бутилированную воду или же термически обработанную, то же касается и пищи. Сейчас я бы не рекомендовал туристам посещать страны Азии и Африки. Да и в целом воздержаться путешествий в тропические страны», — резюмировал инфекционист.