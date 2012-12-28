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В России
2
4 минуты назад

Врач-инфекционист назвал эндемичные по холере российские регионы

Сразу в нескольких российских регионах могут быть возможны вспышки холеры, так как они являются эндемичными по этой болезни, рассказал инфекционист Николай Малышев в интервью «Известиям».

«К таким регионам, по состоянию на 2023 год, отнесены, например, Калининградская область и Краснодарский край. В целом таких территорий в нашей стране гораздо больше», — подчеркнул врач.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что с начала года более чем в 30 странах Африки, Юго-Восточной Азии и Америки, зарегистрированы вспышки холеры. 

 Как отметил эксперт, завоз холеры в Россию может быть на любую территорию, «вплоть до Москвы».

«При этом стоит отметить, что в России следят за ситуацией в регионах и предпринимают меры по предотвращению распространения болезни, так что эпидемия холеры россиянам не грозит. К тому же с болезнью научились бороться», — сказал Малышев.  

Он напомнил, что холера передается через попадание в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Для профилактики заболевания рекомендуется избегать употребления сырой рыбы и морепродуктов, а также фруктов, овощей и зелени, если нет возможности промыть их чистой водой.  

«В целом я бы рекомендовал пить бутилированную воду или же термически обработанную, то же касается и пищи. Сейчас я бы не рекомендовал туристам посещать страны Азии и Африки. Да и в целом воздержаться путешествий в тропические страны», — резюмировал инфекционист. 

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