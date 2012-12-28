Власти обсуждают отмену порога беспошлинного ввоза покупок из-за рубежа

В конце 2023 года главы государств- участников ЕАЭС одобрили и направили на ратификацию поправки в Таможенный кодекс, которые касаются трансграничной торговли. Например, в союзе появился новый термин — «товары электронной торговли, приобретенные физическими лицами». Также эти изменения предоставили Евразийской экономической комиссии право вообще отказаться от установления нормы беспошлинного ввоза таких товаров.