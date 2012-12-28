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В России
7
5 минут назад

Власти обсуждают отмену порога беспошлинного ввоза покупок из-за рубежа

В конце 2023 года главы государств- участников ЕАЭС одобрили и направили на ратификацию поправки в Таможенный кодекс, которые касаются трансграничной торговли. Например, в союзе появился новый термин — «товары электронной торговли, приобретенные физическими лицами». Также эти изменения предоставили Евразийской экономической комиссии право вообще отказаться от установления нормы беспошлинного ввоза таких товаров. 

Об этом сказано в письме Ozon в адрес помощника президента РФ Максима Орешкина, сообщают «Известия». Сейчас граждане могут бесплатно заказать в сети и получить из-за границы товары на 1000 евро и весом 31 кг, выше этого лимита придется платить 15% от стоимости продукции. 

С учетом этих нововведений на площадке уже начали обсуждать отказ от порога беспошлинного ввоза, сказано в письме компании. Готов и направлен в страны соответствующий проект решения Совета ЕЭК: власти не только обнуляют нормы безоплатного ввоза, но и устанавливают единую ставку пошлины на уровне 5%, подчеркивает Ozon. 

Минфин подтверждает это в письме в Минэкономразвития (есть у «Известий»): в ЕЭК обсуждают проекта акта, который определит единую ставку пошлины для товаров, которые люди купили за границей в Сети. Ее предлагают установить в размере 5%, но не менее €1 за 1 кг. В Минфине уверены, что такой шаг экономически обоснован: ведь товары, которые ввозит в РФ обычная торговля, облагаются пошлинами. 

Это коснется 34 млн российских граждан — так компания оценила число покупателей трансграничных товаров. Цены на них вырастут на 5%, плюс кардинально усложнится процесс покупки — после каждой придется по отдельной процедуре оплачивать пошлину, уверены в Ozon. 

интернет-торговля
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