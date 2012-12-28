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В России
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5 минут назад
Власти обсуждают отмену порога беспошлинного ввоза покупок из-за рубежа
В конце 2023 года главы государств- участников ЕАЭС одобрили и направили на ратификацию поправки в Таможенный кодекс, которые касаются трансграничной торговли. Например, в союзе появился новый термин — «товары электронной торговли, приобретенные физическими лицами». Также эти изменения предоставили Евразийской экономической комиссии право вообще отказаться от установления нормы беспошлинного ввоза таких товаров.
С учетом этих нововведений на площадке уже начали обсуждать отказ от порога беспошлинного ввоза, сказано в письме компании. Готов и направлен в страны соответствующий проект решения Совета ЕЭК: власти не только обнуляют нормы безоплатного ввоза, но и устанавливают единую ставку пошлины на уровне 5%, подчеркивает Ozon.
Минфин подтверждает это в письме в Минэкономразвития (есть у «Известий»): в ЕЭК обсуждают проекта акта, который определит единую ставку пошлины для товаров, которые люди купили за границей в Сети. Ее предлагают установить в размере 5%, но не менее €1 за 1 кг. В Минфине уверены, что такой шаг экономически обоснован: ведь товары, которые ввозит в РФ обычная торговля, облагаются пошлинами.
Это коснется 34 млн российских граждан — так компания оценила число покупателей трансграничных товаров. Цены на них вырастут на 5%, плюс кардинально усложнится процесс покупки — после каждой придется по отдельной процедуре оплачивать пошлину, уверены в Ozon.
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