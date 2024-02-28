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В России
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14 минут назад
Глава ФАС заявил о тенденции к снижению цен на яйца
Сейчас тенденция к снижению цен на яйца наметилась в России.
"Практика заключения соглашений хорошо себя показала именно в работе по стабилизации цен на яйцо куриное. Мы направили в регионы рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриного яйца и сейчас наметилась тенденция к снижению цен", — заявил он.
Кроме того, глава ФАС отметил, что ведомство возбудило 10 дел против производителей яиц за нарушение антимонопольного законодательства. Шасколький рассказал, что ФАС провела проверку и выявила опережающие темпы роста оптовых цен производителей по сравнению с ростом себестоимости и ростом рентабельности в оптовом сегменте.
Уточняется, что ФАС ведет работу по снижению среднего совокупного уровня наценки, которая с августа 2021 года снизилась на 16%.
Ранее в феврале стало известно, что цены на куриные яйца продолжили снижаться. Относительно цен декабря прошлого года товар подешевел на 2,58%, а за период с 30 января по 5 февраля цена на продукт снизилась на 0,73%. Помимо этого снизились цены на мясо кур, гречку, пшено, мясные консервы для детского питания, подсолнечное масло, сахар, сыры, консервы овощные для детского питания и колбасы.
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