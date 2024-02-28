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В России
2
14 минут назад

Глава ФАС заявил о тенденции к снижению цен на яйца

Сейчас тенденция к снижению цен на яйца наметилась в России.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что в России наметилась тенденция к снижению цен на яйца, в том числе из-за соглашений с производителями и продавцами, - пишут "Известия".

"Практика заключения соглашений хорошо себя показала именно в работе по стабилизации цен на яйцо куриное. Мы направили в регионы рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриного яйца и сейчас наметилась тенденция к снижению цен", — заявил он.

Кроме того, глава ФАС отметил, что ведомство возбудило 10 дел против производителей яиц за нарушение антимонопольного законодательства. Шасколький рассказал, что ФАС провела проверку и выявила опережающие темпы роста оптовых цен производителей по сравнению с ростом себестоимости и ростом рентабельности в оптовом сегменте.

Уточняется, что ФАС ведет работу по снижению среднего совокупного уровня наценки, которая с августа 2021 года снизилась на 16%.

Ранее в феврале стало известно, что цены на куриные яйца продолжили снижаться. Относительно цен декабря прошлого года товар подешевел на 2,58%, а за период с 30 января по 5 февраля цена на продукт снизилась на 0,73%. Помимо этого снизились цены на мясо кур, гречку, пшено, мясные консервы для детского питания, подсолнечное масло, сахар, сыры, консервы овощные для детского питания и колбасы.
яйца
цены
экономика
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