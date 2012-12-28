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В России
35
55 минут назад

В РФ могут отменить порог беспошлинного ввоза товаров

Российские власти изучают возможность отмены порога беспошлинного ввоза иностранных товаров.

Российские власти рассматривают возможность полной отмены порога беспошлинного ввоза иностранных товаров, купленных за рубежом, составляющего сейчас 1000 евро, а такие покупки планируется обложить единым сбором в пять процентов, - пишут "Известия", отмечая, что представители ритейла предупреждают о возможном сокращении продаж на треть.

Уточняется, что главы государств—участников ЕАЭС ранее одобрили и направили на ратификацию поправки в Таможенный кодекс о трансграничной торговле, дающие право отказаться от установления нормы беспошлинного ввоза для онлайн-покупок. В Минфине РФ считают подобные шаги экономически обоснованными, а вопрос изменений, которые позволят их осуществить, уже обсуждается в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), - говорится в публикации.

В ЕЭК в свою очередь уточнили, что "по вопросу введения беспошлинного порога позиции государств-членов союза еще формируются". Как только страны представят свои позиции, на площадке начнут их обсуждение.

В настоящее время для товаров дешевле указанного порога и весящих менее 31 килограмма пошлины не предусмотрены, а при его превышении взимается 15% от стоимости продукции. Мера была введена весной 2022 года для поддержания наполняемости рынка потребительских товаров на фоне перестройки импортерами логистических цепочек. Нынешнее правило, утверждаемое всеми пятью странами ЕАЭС, действует до 1 апреля. Если до этого дня не будет принято общее решение по вопросу, порог автоматически снизят до 200 евро (его величины с января 2020 года).

С учетом нововведений на площадке уже начали обсуждать отказ от порога беспошлинного ввоза, сказано в письме маркетплейса. Готов и направлен в страны соответствующий проект решения Совета ЕЭК: власти не только обнуляют нормы бесплатного ввоза, но и устанавливают единую ставку пошлины на уровне 5%, - заявили в Ozon.

Это коснется 34 млн российских граждан — так компания оценила число покупателей трансграничных товаров. Цены на них вырастут на 5%, плюс кардинально усложнится процесс покупки — после каждой придется по отдельной процедуре оплачивать пошлину, уверены в компании. В итоге до 80% покупателей откажутся от покупки товаров по данной модели. На этом негативные эффекты не исчерпаны: продажи на площадках упадут на треть.

"Это нанесет существенный финансовый урон российским маркетплейсам: в других странах ЕАЭС отсутствуют сопоставимые по масштабам деятельности компании", — уверены Ozon.

Отмена порога бесспорно отразится на российских потребителях, - считают в Ozon.

"Многие люди могут отказаться от покупки, если с учетом пошлины стоимость нужного товара окажется выше, чем они могут себе позволить. Поэтому мы рассчитываем на взвешенное решение регуляторов в этом вопросе", — добавили в компании. Маркетплейс поддерживает сохранение порога в €1 тыс.

Причины введения порога беспошлинной торговли в €1 тыс. не потеряли актуальности, - отметили в "Яндекс Маркете". Действующий лимит позволяет покупателям с невысоким доходом приобрести товары по доступным ценам, добавили там.

С этим согласны в Wildberries. Снижение порога или отказ от его применения существенно снизит товарный ассортимент для покупателей из России, подчеркнули в компании.

В целом отрасль не выработала единой позиции по вопросу изменения порога беспошлинного ввоза, уточнили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Ассоциация сегодня объединяет компании с разными бизнес-моделями, заявил президент АКИТ Артем Соколов.
экономика
ввоз товаров
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