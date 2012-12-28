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В России
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55 минут назад
В РФ могут отменить порог беспошлинного ввоза товаров
Российские власти изучают возможность отмены порога беспошлинного ввоза иностранных товаров.
Уточняется, что главы государств—участников ЕАЭС ранее одобрили и направили на ратификацию поправки в Таможенный кодекс о трансграничной торговле, дающие право отказаться от установления нормы беспошлинного ввоза для онлайн-покупок. В Минфине РФ считают подобные шаги экономически обоснованными, а вопрос изменений, которые позволят их осуществить, уже обсуждается в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), - говорится в публикации.
В ЕЭК в свою очередь уточнили, что "по вопросу введения беспошлинного порога позиции государств-членов союза еще формируются". Как только страны представят свои позиции, на площадке начнут их обсуждение.
В настоящее время для товаров дешевле указанного порога и весящих менее 31 килограмма пошлины не предусмотрены, а при его превышении взимается 15% от стоимости продукции. Мера была введена весной 2022 года для поддержания наполняемости рынка потребительских товаров на фоне перестройки импортерами логистических цепочек. Нынешнее правило, утверждаемое всеми пятью странами ЕАЭС, действует до 1 апреля. Если до этого дня не будет принято общее решение по вопросу, порог автоматически снизят до 200 евро (его величины с января 2020 года).
С учетом нововведений на площадке уже начали обсуждать отказ от порога беспошлинного ввоза, сказано в письме маркетплейса. Готов и направлен в страны соответствующий проект решения Совета ЕЭК: власти не только обнуляют нормы бесплатного ввоза, но и устанавливают единую ставку пошлины на уровне 5%, - заявили в Ozon.
Это коснется 34 млн российских граждан — так компания оценила число покупателей трансграничных товаров. Цены на них вырастут на 5%, плюс кардинально усложнится процесс покупки — после каждой придется по отдельной процедуре оплачивать пошлину, уверены в компании. В итоге до 80% покупателей откажутся от покупки товаров по данной модели. На этом негативные эффекты не исчерпаны: продажи на площадках упадут на треть.
"Это нанесет существенный финансовый урон российским маркетплейсам: в других странах ЕАЭС отсутствуют сопоставимые по масштабам деятельности компании", — уверены Ozon.
Отмена порога бесспорно отразится на российских потребителях, - считают в Ozon.
"Многие люди могут отказаться от покупки, если с учетом пошлины стоимость нужного товара окажется выше, чем они могут себе позволить. Поэтому мы рассчитываем на взвешенное решение регуляторов в этом вопросе", — добавили в компании. Маркетплейс поддерживает сохранение порога в €1 тыс.
Причины введения порога беспошлинной торговли в €1 тыс. не потеряли актуальности, - отметили в "Яндекс Маркете". Действующий лимит позволяет покупателям с невысоким доходом приобрести товары по доступным ценам, добавили там.
С этим согласны в Wildberries. Снижение порога или отказ от его применения существенно снизит товарный ассортимент для покупателей из России, подчеркнули в компании.
В целом отрасль не выработала единой позиции по вопросу изменения порога беспошлинного ввоза, уточнили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Ассоциация сегодня объединяет компании с разными бизнес-моделями, заявил президент АКИТ Артем Соколов.
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