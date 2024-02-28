Врач рассказал о причинах хронической бессонницы

Во сне происходят процессы восстановления и формирования иммунитета, обработки информации, полученной в период бодрствования и обмена веществ. Крепкий сон, которому уделяю не менее 7-9 часов в сутки, необходим для восстановления организма.