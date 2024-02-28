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38 минут назад
Врач рассказал о причинах хронической бессонницы
Во сне происходят процессы восстановления и формирования иммунитета, обработки информации, полученной в период бодрствования и обмена веществ. Крепкий сон, которому уделяю не менее 7-9 часов в сутки, необходим для восстановления организма.
По мнению сомнолога, сон необходим для отдыха живых организмов, то есть для восстановления анаболических процессов в организме и очистки мозга от ненужных молекул белка. Во сне происходят процессы восстановления и формирования иммунитета, обработки информации, полученной в период бодрствования и обмена веществ. В среднем, хороший сон для должен составлять 7-9 часов в день.
Если нарушается продолжительность или качество сна, то человек постепенно начинает испытывать хроническую усталость и стресс. Зачастую следствием бессонницы являются снижение иммунитета и концентрации внимания, хронические головные боли.
Специалист отметила, что существует множество способов борьбы с бессонницей, но каждый конкретный случай индивидуален, поэтому лечение следует выбирать строго в зависимости от истории болезни пациента, соответственно.
"Основным методом является когнитивно-поведенческая терапия бессонницы, а не медикаментозное лечение", - заявляет эксперт.
"К ней может приводить целый ряд причин. Раньше считалось, что инсомния — это симптом тревоги или депрессии. Но современные врачи считают, что это отдельное состояние со своими механизмами. Бессонница может быть вызвана тревогой или депрессией, а может, наоборот, спровоцировать их — тут не всегда понятно, что появилось раньше", - рассказала Завалко.
По ее словам, наиболее частым триггером бессонницы является стресс. "На фоне стресса, возбуждения и переживаний человеку бывает трудно заснуть или он просыпается посреди ночи и не может снова погрузиться в сон. Дальше к этому еще присоединяется переживание по поводу того, что не удается уснуть и что завтра день будет испорчен недосыпанием", - пояснила сомнолог.
"Хроническую бессонницу формирует привычка лежать в кровати без сна и нервничать. Тогда у человека развивается условный рефлекс: кровать — не для сна, а для тревоги или просмотра соцсетей. Во-вторых, пациенты с бессонницей снижают свою дневную активность, уменьшая физические и умственные нагрузки, что тоже не способствует улучшению сна и закрепляет тревогу. В-третьих, мысли о сне, страх снова не выспаться, не уснуть, привычка подсчитывать оставшееся до звонка будильника время, мысли о последствиях бессонницы", - считает врач.
Существует несколько теорий сна. Согласно одной из них, сон в ходе эволюции животных закрепился случайно и был нужен для спасения от хищников, - отмечает специалист.
"Согласно ей, изначально сон был нужен животным, чтобы они не бегали, не двигались и не попадались на глаза хищникам большую часть суток. И в ходе эволюции этот механизм случайно закрепился", – отметила Завалко.
Однако, по ее словам, сегодня достоверно известно, что сон участвует в большом количестве процессов: это и восстановление анаболических процессов в теле, и очистка головного мозга от крупных белковых ненужных молекул.
"Это так называемая "вантузная" теория, которая предполагает, что во сне открываются лимфатические сосуды в головном мозге и из него вымываются все ненужные вещества. Сон задействован в процессах иммунитета и обмена веществ, а также в обработке информации. Кроме того, как говорил еще Зигмунд Фрейд, сон и сновидения крайне важны для решения внутренних конфликтов", – объяснила специалист.
При этом напрямую бессонница не является смертельным заболеванием, умереть от бессонницы невозможно, - уверена врач. Мозг, несмотря на тревогу, найдет возможность погрузиться в сон. Поэтому последствия для физического здоровья несколько переоцениваются. Это особенно стоит знать пациентам, которые переживают из-за своей бессонницы, читают форумы и пугают себя разными проблемами.
Тем не менее есть данные о том, что при бессоннице могут развиваться сердечно-сосудистые заболевания, также имеет место нарушение обмена веществ — ожирение, сахарный диабет и небольшой риск развития онкологических заболеваний. Важно помнить, что на развитие этих заболеваний уходят годы, а увеличение риска развития этих заболеваний не намного выше, чем от стресса и гиподинамии, - резюмировала сомнолог.
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