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В России
40
50 минут назад

Сбой в работе Telegram и других мессенджеров произошел из-за проверки Роскомнадзора

РКН провел проверку для понимания того, где есть узкие места, которые могут "в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов".

Сбой в работе Telegram и других мессенджеров накануне днем произошел из-за проверки Роскомнадзора, - заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

По его словам, сбои были вызваны действиями ведомства. По его словам, в Роскомнадзоре пытались найти уязвимые места, которые в будущем могут привести к разблокировке запрещенных в России сервисов и платформ, - пишут "Известия".

"Это были настройки соответствующих шлюзов и фильтров самого Роскомнадзора и технологий, которые будут предотвращать доступ к запрещенным ресурсам", — пояснил Ткачев.

Он также отметил, что сбой в работе произошел не в первый раз. По его словам, подобные неполадки наблюдались и в 2023 году.

На сбой в работе Telegram ранее в этот день пожаловались пользователи. У них возникли проблемы с отправкой сообщений, загрузкой чатов и каналов.

Позже Downdetector сообщил о сбоях в других сервисах и мессенджерах, в том числе и в других странах.
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