В России
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50 минут назад
Сбой в работе Telegram и других мессенджеров произошел из-за проверки Роскомнадзора
РКН провел проверку для понимания того, где есть узкие места, которые могут "в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов".
По его словам, сбои были вызваны действиями ведомства. По его словам, в Роскомнадзоре пытались найти уязвимые места, которые в будущем могут привести к разблокировке запрещенных в России сервисов и платформ, - пишут "Известия".
"Это были настройки соответствующих шлюзов и фильтров самого Роскомнадзора и технологий, которые будут предотвращать доступ к запрещенным ресурсам", — пояснил Ткачев.
Он также отметил, что сбой в работе произошел не в первый раз. По его словам, подобные неполадки наблюдались и в 2023 году.
На сбой в работе Telegram ранее в этот день пожаловались пользователи. У них возникли проблемы с отправкой сообщений, загрузкой чатов и каналов.
Позже Downdetector сообщил о сбоях в других сервисах и мессенджерах, в том числе и в других странах.
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