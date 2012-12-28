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5 минут назад

В Техасе ввели чрезвычайное положение в 60 округах штата из-за пожаров

Эвакуация населенных пунктов была проведена в ответ на угрозу пламени.

Губернатор американского Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах штата на фоне мощных природных пожаров, - говорится в заявлении на сайте офиса Эббота.

"Сегодня я ввел чрезвычайное положение, чтобы обеспечить скорейшую мобилизацию необходимых ресурсов для ликвидации последствий <...> разрушительных лесных пожаров", - заявил он.

По словам губернатора, на фоне засушливой, ветреной погоды риск увеличения площади пожаров в ближайшие дни может возрасти, - передает ТАСС.

Ранее служба лесного хозяйства Техаса сообщила о природных пожарах в нескольких округах. Служба также заявила об эвакуации ряда населенных пунктов. Согласно ее данным, самый крупный пожар зафиксирован в округе Хатчинсон. Информации о пострадавших не поступало. Из-за распространяющихся поблизости природных пожаров в Техасе приостановило работу предприятие по сборке ядерных боеприпасов Pantex.
ЧП
Техас
пожары
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