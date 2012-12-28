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РФ столкнулась со снижением рейтинга FATF из-за недостаточного регулирования криптовалют

Российская Федерация столкнулась со снижением одного из рейтингов FATF из-за ограниченного регулирования виртуальных активов и криптовалют.

Россия столкнулась со снижением одного из рейтингов FATF (Financial Action Task Force, Международная группа по борьбе с отмыванием денег) из-за недостаточного регулирования виртуальных активов и криптовалют, - передает РБК со ссылкой на новый отчет о техническом соответствии антиотмывочной системы страны рекомендациям организации.

РФ прошла полноценную проверку FATF в 2019 году, получив наивысший уровень соответствия. С июля по декабрь 2023 года был проведен анализ о прогрессе страны в применении антиотмывочных стандартов. Его сделали эксперты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (EAG, подгруппа FATF), присвоенные оценки были утверждены на пленарном заседании FATF 23 февраля, - рассказал замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд.

Рейтинг FATF — градация стран мира по уровню выполнения рекомендаций международной группы, включает 40 основных рекомендаций. Методы контроля и противодействия подозрительным операциям с виртуальными активами и криптовалютой вынесены в отдельную рекомендацию, под № 15. По ней рейтинг России был снижен с уровня "соответствует" до "частично соответствует".

Рекомендации FATF о снижении рисков использования виртуальных активов, в первую очередь криптовалют, обновились несколько лет назад, - заявил Негляд.

"Сейчас оценивалось то, насколько Россия соответствует уже измененным рекомендациям. Рейтинг России был понижен до частичного соответствия, что свидетельствует об остающихся недостатках в этой сфере. В первую очередь это необходимость регулирования оборота криптовалюты, то есть деятельности криптовалютных бирж и обменников по аналогии с финансовыми организациями", - отметил он.

Согласно отчету, Россия "предприняла определенные шаги" по регулированию сферы операций с виртуальными активами, но этого оказалось недостаточно. Летом 2020 года был принят закон "О цифровых финансовых активах" (ЦФА, 259-ФЗ). Он определяет круг провайдеров цифровых финансовых активов — операторов систем, в которых выпускаются и обмениваются ЦФА. Но в российском законодательстве до сих пор не установлено, кто может выступать провайдерами цифровых валют, в том числе криптовалют; есть только запрет для резидентов на использование цифровых валют в качестве средства платежа.

"Некоторые законопроекты, связанные с оборотом цифровых валют, находятся еще в разработке. Данный недостаток влияет на всю рекомендацию", — говорится в отчете экспертов.

Негляд отмечает, что по трем рекомендациям FATF оценки России были улучшены — с уровня "частично соответствует" до "значительно соответствует". Это свидетельствует о том, что российские госорганы и частный сектор систематически работали на улучшение антиотмывочной системы, считает замглавы Росфинмониторинга: "Особенно это касается рекомендаций по соблюдению мер по замораживанию активов лиц, включенных в санкционные списки Совета Безопасности ООН. Это физические и юридические лица, связанные с финансированием терроризма, с терроризмом и с финансированием распространения оружия массового уничтожения. Техническое соответствие российского законодательства рекомендациям FATF в этой сфере было улучшено и оценено положительно".

По оценкам Банка России, на конец третьего квартала 2023 года российские пользовали держали на кошельках криптобирж 96,9 тыс. биткоинов, или 255 млрд руб. Год к году этот объем сократился на 3,1%. Совокупный объем притоков и оттоков на крупнейших криптобиржах, приходящийся на россиян, за второй—третий кварталы 2023 года составил около 700,2 тыс. биткоинов, или 1,68 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатель упал на 22,4%.

"Это говорит о потенциально значимом объеме операций российских пользователей, однако необходимо учитывать, что показатель означает оборот транзакций (объемы движения средств пользователей между аккаунтами) и его нельзя трактовать, например, как объем вложений", — считают в регуляторе.

При этом, по данным регулятора, российские пользователи стали чуть реже заходить на сайты крупнейших криптовалютных торговых площадок — криптобирж, p2p-площадок, криптообменников. За второй—третий кварталы 2023 года было зафиксировано 89,6 млн посещений, что на 1,6% ниже уровней предыдущего года.

Регулятор связывал это с "глобальным снижением интереса инвесторов к рынку криптоактивов" из-за ужесточения денежно-кредитной политики в ведущих экономиках.
криптовалюта
экономика
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