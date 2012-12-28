ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Гефест»

Банк России отозвал лицензию тверского коммерческого банка "Гефест". Решение Центробанка по отзыву лицензии у кредитной организации связано с тем, что банк нарушал федеральные законы и нормативные акты регулятора.