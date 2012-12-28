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В России
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сегодня, 09:59

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Гефест»

Банк России отозвал лицензию тверского коммерческого банка "Гефест". Решение Центробанка по отзыву лицензии у кредитной организации связано с тем, что банк нарушал федеральные законы и нормативные акты регулятора.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест", - говорится на сайте регулятора.

Уточняется, что причиной отзыва лицензии стало нарушение федеральных законов о банковской деятельности, а также нарушение законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

За последний год к банку неоднократно применялись административные меры со стороны регулятора, ограничения на привлечение средств вкладчиков.

21 февраля Центробанк России отозвал лицензию у кредитной организации КИВИ Банк в связи с нарушениями закона.
банки
лицензия
экономика
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