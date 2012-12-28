Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
В России
32
сегодня, 09:59
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Гефест»
Банк России отозвал лицензию тверского коммерческого банка "Гефест". Решение Центробанка по отзыву лицензии у кредитной организации связано с тем, что банк нарушал федеральные законы и нормативные акты регулятора.
Уточняется, что причиной отзыва лицензии стало нарушение федеральных законов о банковской деятельности, а также нарушение законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
За последний год к банку неоднократно применялись административные меры со стороны регулятора, ограничения на привлечение средств вкладчиков.
21 февраля Центробанк России отозвал лицензию у кредитной организации КИВИ Банк в связи с нарушениями закона.
0
0
0
0
0
Комментарии