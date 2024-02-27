Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
Сегодня в Липецке: презентация книги, разговоры о еде и липчан на рынке труда заменят москвичами?
В России
45
сегодня, 15:56
В РФ запустили инвестиционную карту страны
Минэкономразвития России разработало инвестиционную карту страны.
По его словам, на заработавшую платформу загружены данные почти о 14 тысячах инвестиционных площадках, включающих их характеристики, а также доступные меры поддержки.
"Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода", — заявил министр.
Отмечается, что благодаря представленной на ней информации карта позволяет искать площадки в разных регионах страны и сравнивать их возможности, в том числе учитывая ключевые макроэкономические показатели, которые могут оказать влияние на реализацию проекта.
Ранее Решетников заявил, что инвестиции остаются основным источником роста экономики в России. В первом полугодии 2023 года показатель увеличился на 7,6 процента, а в 2024-2026 годах прогнозируется его средний рост на уровне до трех процентов ежегодно, что, по словам главы Минэкономразвития, позволит в среднесрочном периоде удовлетворять растущий потребительский спрос.
0
0
0
0
0
Комментарии