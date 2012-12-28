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В России
39
37 минут назад

В Брянской области при обстреле повреждены два жилых дома

ВСУ обстреляли Брянскую область.

ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области, повреждены два жилых дома, также в населенном пункте нарушено энергоснабжение, - сообщил губернатор региона Александр Богомаз на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее Богомаз сообщил, что над территорией Клинцовского района уничтожены два украинских беспилотника. По его словам, обошлось без последствий на земле.

Еще один дрон ВСУ средства противовоздушной обороны перехватили накануне вечером в Выгоничском районе Брянской области. В тот же день под обстрел попала Белая Березка, где снаряд повредил остекление одного из административных зданий на промышленном объекте.
обстрел
Брянск
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