«Основные жалобы горожан — на состояние дворов, ледяную колею, замусоренность контейнерных площадок»
Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
В России
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37 минут назад
В Брянской области при обстреле повреждены два жилых дома
ВСУ обстреляли Брянскую область.
По его словам, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Ранее Богомаз сообщил, что над территорией Клинцовского района уничтожены два украинских беспилотника. По его словам, обошлось без последствий на земле.
Еще один дрон ВСУ средства противовоздушной обороны перехватили накануне вечером в Выгоничском районе Брянской области. В тот же день под обстрел попала Белая Березка, где снаряд повредил остекление одного из административных зданий на промышленном объекте.
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