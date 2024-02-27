В Петербурге школу закрыли из-за кори

Школу № 222 "Петришуле" Центрального района Санкт-Петербурга полностью перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори. Как отмечает Роспотребнадзор, у заболевших нет прививок. Ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование.