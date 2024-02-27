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В России
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сегодня, 14:29
В Петербурге школу закрыли из-за кори
Школу № 222 "Петришуле" Центрального района Санкт-Петербурга полностью перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори. Как отмечает Роспотребнадзор, у заболевших нет прививок. Ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование.
В официальном заявлении отмечается, что в связи с зарегистрированными случаями кори среди учеников различных классов, не привитых от этого заболевания, начато санитарно-эпидемиологическое расследование в школе № 222 "Петришуле" по адресу г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22-24 управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Для предотвращения распространения инфекции было принято решение перевести учебный процесс на дистанционный формат.
Сейчас проводятся комплексные меры по предотвращению дальнейшего распространения заболевания. Пресс-служба напоминает, что корь является высокозаразным заболеванием, которое можно предотвратить только через вакцинацию. Прививки детям проводятся по плану в возрасте 1 год и 6 лет, - пишет "Газета.ru".
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