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В России
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41 минуту назад
В РФ наладили параллельный импорт товаров IKEA
После ухода IKEA из России ее товары продолжают попадать в страну — поставки в рамках параллельного импорта наладили местные компании.
Из данных портала можно сделать вывод, что поставки товаров IKEA сторонними компаниями начались с лета 2022 года. С этого момента они начали активно подавать декларации соответствия профильному техрегламенту ЕАЭС продукции производства IKEA of Sweden AB. Наибольшее количество деклараций подали калининградские компании ТКВ и "Студия кухни" — 32 и 22 заявления соответственно. Объем партий указан не во всех декларациях, но из имеющихся данных следует, что примерно за полтора года только эти две компании могли ввезти в Россию суммарно более 12 млн товаров IKEA.
Всего с лета 2022 года по начало 2024 года декларации подали 22 компании и индивидуальных предпринимателя, из них семь — из Калининграда или Калининградской области. Впрочем, некоторые из них подали всего несколько заявлений, задекларировав поставки одного или нескольких товаров.
Согласно данным портала, ассортимент поставляемый в рамках параллельного импорта товаров IKEA, довольно широкий. Так, например, компания ТВК декларировала холодильники, посудомоечные и стиральные машины, плиты и вытяжки, а также микроволновые печи и светильники. Объем партий, исходя из сведений документов, где он указывался, чаще всего составлял 10 тыс. единиц каждого вида товара.
Гораздо большие объемы декларировала "Студия кухни" — 12 заявлений на соответствие техрегламентам ввозимой детской мебели на 500 тыс. единиц товара каждая, а также две декларации по 3 млн на светильники IKEA. Примечательно, что эта компания подавала несколько заявлений на продукцию собственного производства, но также под брендом IKEA. Согласно данным СПАРК, «Студия кухни» работает с 2017 года, ее учредитель — Павел Шух. Выручка компании в 2021 году, согласно бухгалтерской отчетности, составила 46,9 млн руб. (более актуальные данные не раскрываются).
Компания ТВК существует значительно дольше — с 1994 года. На ее сайте указано, что товары IKEA она возит из магазина шведской компании в польском городе Гданьске. При этом, согласно данным "Декларации-соответствия.рус", она поставляет не только товары IKEA, но и британской Dyson, также покинувшей российский рынок. На запрос РБК в ТВ» не ответили, указанный в СПАРК телефон "Студии кухни" был не доступен.
Кроме светильников, мебели и кухонной техники импортеры декларировали текстильную продукцию, включая постельное белье, посуду, столовые приборы, "изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода", будильники и другую продукцию.
Большая часть импортируемых товаров IKEA продается на маркетплейсах, - сообщают эксперты.
Из-за ослабления рубля и при этом подорожавшей логистики конкурентная способность импортных товаров сильно снизилась, - отмечают специалисты.
По прогнозам экспертов, популярность IKEA в России будет снижаться, и в 2024 году объемы поставок в рамках параллельного импорта сократятся в полтора или даже два раза.
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