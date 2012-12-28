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В России
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сегодня, 12:58
Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Гуево
Пострадавших нет, однако населенный пункт частично остался без света.
По его словам, никто не пострадал, но в населенном пункте частично нарушено электроснабжение, - передает РБК.
Сейчас в Гуеве проводится подомовой обход.
Накануне обстрелу со стороны Украины подверглось курское село Попово-Лежачи. По словам Старовойта, разрушений и пострадавших нет.
24 февраля под обстрел Вооруженных сил Украины попали четыре населенных пункта Кореневского района региона.
Деревни Внезапное, Викторовка и Успеновка, а также села Гордеевка и Троицкое остались без электричества, - рассказал глава Курской области. Данных о пострадавших губернатор тогда не привел.
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