«Основные жалобы горожан — на состояние дворов, ледяную колею, замусоренность контейнерных площадок»
Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
Сегодня в Липецке: презентация книги, разговоры о еде и липчан на рынке труда заменят москвичами?
Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
В России
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сегодня, 13:08
От -32 до 0: в Кемеровской области прогнозируется резкий перепад температуры
По данным Кемеровского гидрометцентра, ночью 28 февраля в Кузбассе ожидается от -20 до -32 градусов. Днем -6, -11, местами потеплеет до 0 градусов.
В Кемерове в ночь на 28 февраля температура воздуха составит от -23 до -25 градусов, местами -20, -22, а днем от -8 до -10 градусов.
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