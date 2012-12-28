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В России
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сегодня, 12:57
Эксперты назвали наиболее востребованные специальности на стройке
Строительная отрасль в феврале этого года вошла в тройку сфер с наиболее высоким спросом на персонал, сообщили «Известиям» в рекрутинговом сервисе SuperJob. Только за прошлый год число вакансий в этой сфере выросло на 47%, подсчитали там.
Среди инженерных позиций в тройку наиболее востребованных, по данным Superjob, вошли инженер производственно-технического отдела, инженер-проектировщик и инженер-сметчик. Из рабочих специальностей наиболее часто требовались электрики и электромонтеры, слесари-сантехники, электрогазосварщики.
На одну вакансию разнорабочего сейчас приходится 2,7 резюме в активном поиске работы, слесаря — 2,9 резюме на одну вакансию. У электромонтажников на одну вакансию приходится 3,4 резюме, у сварщиков — 3,5 резюме на вакансию, добавили в HH. В дефиците также монтажники, маляры и штукатуры, прорабы.
Представители застройщиков и девелоперских компаний сообщили также о недостатке каменщиков и бетонщиков, а также профессиональных руководителей проектов, проектировщиков, конструкторов, главных инженеров.
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