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сегодня, 12:57

Эксперты назвали наиболее востребованные специальности на стройке

Строительная отрасль в феврале этого года вошла в тройку сфер с наиболее высоким спросом на персонал, сообщили «Известиям» в рекрутинговом сервисе SuperJob. Только за прошлый год число вакансий в этой сфере выросло на 47%, подсчитали там. 

Год к году наиболее заметно вырос спрос на строителей и специалистов по фасадным отделочным работам, стропальщиков, бригадиров и штукатуров, добавил директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса «Авито Работа» Александр Сампетов. 

Среди инженерных позиций в тройку наиболее востребованных, по данным Superjob, вошли инженер производственно-технического отдела, инженер-проектировщик и инженер-сметчик. Из рабочих специальностей наиболее часто требовались электрики и электромонтеры, слесари-сантехники, электрогазосварщики. 

На одну вакансию разнорабочего сейчас приходится 2,7 резюме в активном поиске работы, слесаря — 2,9 резюме на одну вакансию. У электромонтажников на одну вакансию приходится 3,4 резюме, у сварщиков — 3,5 резюме на вакансию, добавили в HH. В дефиците также монтажники, маляры и штукатуры, прорабы. 

Представители застройщиков и девелоперских компаний сообщили также о недостатке каменщиков и бетонщиков, а также профессиональных руководителей проектов, проектировщиков, конструкторов, главных инженеров. 
 

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