«Основные жалобы горожан — на состояние дворов, ледяную колею, замусоренность контейнерных площадок»
Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
Сегодня в Липецке: презентация книги, разговоры о еде и липчан на рынке труда заменят москвичами?
Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
В России
42
сегодня, 12:55
Минфин намерен добиться снижения доли льготной ипотеки с 90% до 25%
Минфин разрабатывает свои предложения, которые касаются будущего ипотечных программ с господдержкой. Ведомство исходит из того, что система таких программ должна быть комплексной с предоставлением льгот семьям и представителям целевых профессий. Также Минфин фокусируется на снижении доли льготной ипотеки до 25% (сейчас — порядка 90%) в выдачах на первичном рынке.
Как рассказал «Известиям»источник, близкий к Минфину, в ведомстве разрабатываются предложения, которые подразумевают комплексный подход к льготным программам. Выгодные условия должны предоставляться семьям, которые действительно нуждаются в поддержке государства для покупки жилья в кредит, и представителям целевых специальностей.
Как подчеркнул источник «Известий», очень важно выработать критерии льготных программ таким образом, чтобы совокупно их доля не превышала 25% выдач на первичном рынке.
В пресс-службе Минфина подтвердили, что вопрос обсуждается.
«По итогам 2023 года, объем льготных ипотечных программ на первичном рынке действительно достигал порядка 90%. Целевые ориентиры системы и конкретные параметры предполагаются ниже и будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка», — заявили «Известиям» в финансовом ведомстве.
Также, как сообщил источник «Известий», глава правительства поручил создать на площадке Минфина рабочую группу с участием представителей финансового ведомства, ЦБ, Минэка, Минстроя, Госдумы, Совета Федерации, ФАС и Счетной палаты, чтобы выработать общую позицию с учетом различных предложений, а также прдставить решение проблемы с возникшими на рынке жилья дисбалансами.
0
0
0
0
0
Комментарии