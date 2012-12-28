Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
После праздничной вечеринки спасатели освободили двух девушек от наручников
Общество
На 11-летнюю девочку напали по дороге из школы на глазах матери
Происшествия
Липецкая вечЁрка: уничтожение беспилотника, праздничные смерти и неожиданные гости
Общество
31-летняя ельчанка покончила с собой
Происшествия
В Липецкой области ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя
Общество
22-летний парень и подросток вломились ночью в магазин
Происшествия
30-летний липчанин срывал с женщин золотые цепочки
Происшествия
«Основные жалобы горожан — на состояние дворов, ледяную колею, замусоренность контейнерных площадок»
Общество
38-летний липчанин проткнул 53-летней сожительнице ногу и она истекла кровью
Происшествия
Деревья пилят — бревна летят: куском ствола разрушило балкон
Общество
Читать все
Тракторист МБУ «Управление благоустройства Липецка» получил 125 тысяч рублей зарплаты
Общество
Липецкие оперативники задержали 20-летнего курьера мошенников
Происшествия
В суды подают иски по проблемам с вывозом мусора
Общество
В следственный изолятор под видом кофе пытались передать сухие дрожжи
Происшествия
На трассе Липецк-Грязи столкнулись «Рено» и «Дэу»: пострадали оба водителя
Происшествия
Липчанку обманули на 540 тысяч рублей под предлогом перезаключения договора на оказание услуг связи
Происшествия
Нашедшего в туалете телефон ельчанина осудили за кражу
Происшествия
На улице Дачной горел «Рено Логан»
Происшествия
В Липецкой области обнаружили 44 фальшивых купюры и одну поддельную монету
Происшествия
На улицах Ковалева и Стаханова проведут зимний ремонт дорог
Общество
Читать все
В России
78
сегодня, 11:28

ФАС проверит Сбербанк на нарушение закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе.

ФАС возбудила дело в отношении ПАО "Сбербанк" по признакам нарушения Закона о рекламе, - говорится на сайте антимонопольной службы.

Уточняется, что банк распространял ненадлежащую рекламу финансовой услуги

Ранее в ФАС России поступила жалоба гражданина на рекламу "Сбербанка", которая распространялась на рекламных конструкциях в Москве. В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу 12% годовых.

Однако данные об иных условиях, влияющих на получение дохода по вкладу, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.

Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков.

Служба возбудила дело в отношении ПАО "Сбербанк" по признакам нарушения Закона о рекламе. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

Отмечается, что в мае 2023 года ФАС России оштрафовала банк за ненадлежащую рекламу кредита.
реклама
ФАС
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru