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В России
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сегодня, 11:28
ФАС проверит Сбербанк на нарушение закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе.
Уточняется, что банк распространял ненадлежащую рекламу финансовой услуги
Ранее в ФАС России поступила жалоба гражданина на рекламу "Сбербанка", которая распространялась на рекламных конструкциях в Москве. В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу 12% годовых.
Однако данные об иных условиях, влияющих на получение дохода по вкладу, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.
Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков.
Служба возбудила дело в отношении ПАО "Сбербанк" по признакам нарушения Закона о рекламе. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.
Отмечается, что в мае 2023 года ФАС России оштрафовала банк за ненадлежащую рекламу кредита.
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